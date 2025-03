Millwall-Goalie wird nach Karate-Tritt lange gesperrt

«Bin am Boden zerstört»

1/5 Übles Foul im FA-Cup-Spiel: Liam Roberts tritt Jean-Philippe Mateta um. Foto: IMAGO/Offside Sports Photography

Auf einen Blick Millwall-Goalie Roberts trifft Palace-Stürmer Mateta mit Karate-Kick am Kopf

Roberts entschuldigt sich und akzeptiert die Strafe ohne Einwände

Mateta wurde mit 25 Stichen genäht, Roberts für sechs Spiele gesperrt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Es ist eine üble Szene beim FA-Cup-Spiel zwischen Crystal Palace und Millwall (3:1): Nach nur sechs Spielminuten eilt Millwall-Goalie Liam Roberts (30) aus seinem Kasten, setzt zum Karate-Kick an und trifft den heranstürmenden Palace-Stürmer Jean-Philippe Mateta (27) böse am Kopf. Der Franzose muss zuerst auf dem Platz lange – auch mit Sauerstoffmaske – gepflegt werden, später wird er im Spital mit 25 Stichen genäht. Mittlerweile ist Mateta wieder Zuhause, erholt sich dort vom heftigen Tritt.

Heftig wirds nun auch für Übeltäter Roberts: Normalerweise wäre das Strafmass bei einem groben Foulspiel auf maximal drei Spiele ausgelegt. Weil die unabhängige Regulierungskommission aber einem Antrag des englischen Fussballverbands stattgibt, die Sperre für Roberts zu verlängern, muss Roberts nun für sechs Spiele aussetzen.

Viele Beleidigungen und Drohungen gegen Roberts und seine Familie

Fast zeitgleich mit der verkündeten Strafe reagiert auch Roberts erstmals auf den Vorfall. «Zunächst wünsche ich Jean-Philippe weiterhin meine besten Genesungswünsche», schreibt er in der Mitteilung, die auf der Website von Millwall veröffentlicht wird.

Er habe sich nach dem Vorfall so schnell wie möglich schon bei Mateta entschuldigt und sei froh gewesen, als er hörte, dass es ihm gut gehe. «Ich bin am Boden zerstört über das, was passiert ist. Ich akzeptiere die Strafe ohne Wenn und Aber. Zudem war es sehr unerfreulich zu beobachten, dass mir unterstellt wurde, ich wolle einen Berufskollegen verletzen.»

Damit spielt Roberts unter anderem auf die Kritik von Palace-Vereinsboss Steve Parish (59) an. «Das ist die rücksichtsloseste Attacke auf einem Fussballplatz, die ich je gesehen habe. Roberts gefährdet mit einer solchen Attacke einen Berufskollegen, vielleicht sogar sein Leben», war ihm dieser im BBC-Interview vor. Die Kommentare und teils irreführenden Artikel hätten zu einer unvorstellbaren Anzahl von Beleidigungen und Drohungen gegen ihn und seine Familie geführt.