Tottenham Hotspur hat in einer von Verletzungen geprägten Saison sportlich genug Probleme. Abseits des Rasens will der Klub nun nicht mehr mit dem Namen «Tottenham» bezeichnet werden.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Tottenham will nicht mehr Tottenham genannt werden – das hat der Klub in einer an englische Medien verschickten Mitteilung gefordert.

Der Verein solle von nun an ausschliesslich als Tottenham Hotspur oder mit Kurznamen Spurs bezeichnet werden und nicht mehr nur mit dem Stadtteil Londons, in dem er beheimatet ist.

Tatsächlich wird Trainer Ange Postecoglou (59) seither von TV-Sendern «Manager von Tottenham Hotspur» genannt, oder über der Grafik mit der Mannschaftsaufstellung prangt der Schriftzug «Spurs». Die Massnahme zeigt Wirkung. Nur: Was genau soll damit beabsichtigt werden?

City und United als Vorbild

Die Nordlondoner befinden sich seit geraumer Zeit in einem leisen Rebranding und würden sich gerne – wie andere Konkurrenten in der Premier League – zur globalen Marke entwickeln. «In einer Welt voller Uniteds, Citys und Rovers gibt es nur einen Hotspur, Tottenham Hotspur», hat der Klub sein Credo auf seiner Website schon länger definiert, seinen Beinamen dabei als Alleinstellungsmerkmal ausgemacht. Einzig als Stadtteil Londons bezeichnet zu werden, könne bei diesem Unterfangen hinderlich sein, mutmassen englische Medien.

Die Medien reagieren teilweise mit Befremden auf die Forderung. Anders als bei United oder City, bei denen nie von «Manchester» die Rede wäre, hat Tottenham Hotspur keinen Namensvetter, von dem man sich mit einem Zweitnamen abgrenzen müsste. Bei den Manchester-Klubs wird meistens nur der Beiname benutzt, weil ihr Ruf so verbreitet ist, dass die Fussballfans automatisch an Manchester City oder Manchester United denken. Nicht etwa an Leeds United oder Leicester City.

Wie kam es zum Heisssporn?

Ob es dem Verein Tottenham auf dem Weltmarkt zu mehr Aufmerksamkeit verhilft, wenn er nur noch in Kombination mit «Hotspur» verwendet wird, sei dahingestellt. Wenn der Beiname aber schon dermassen in den Fokus gestellt wird, soll kurz erklärt sein, wie dieser entstanden ist.

Im Jahr 1882 wurde der Klub unter dem Namen «Hotspur Football Club» gegründet – in Anlehnung an den Ritter Sir Henry Percy aus dem 14. Jahrhundert, der für seinen Wagemut auf dem Schlachtfeld den Übernamen «Harry Hotspur» erhalten hatte (zu dt. «Heisssporn Harry»). Zwei Jahre später wurde daraus «Tottenham Hotspur», um sich von einem damals existierenden «Hotspur FC» zu unterscheiden.

