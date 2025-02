Ex-ManUtd-Spieler lebt heute im Kloster

1/8 Phil Mulryne hatte schon mit 30 Jahren genug vom Fussball. Foto: imago images/Mary Evans

Auf einen Blick Phil Mulryne hat mit 30 Jahren seine Fussballkarriere beendet

Der Lebensstil hat ihn einfach nicht mehr glücklich gemacht

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Nachwuchs von Manchester United wurde Phil Mulryne (47) einst ausgebildet. Durchsetzen konnte er sich bei den Profis allerdings nicht. Fünfmal stand er im Aufgebot für ein Spiel in der Premier League, nur einmal kam er zum Einsatz.

Die Wege von ihm und den Red Devils trennten sich, Mulryne setzte seine Karriere unter anderem bei Norwich und Cardiff fort, spielte zudem 27-mal für die Nationalmannschaft Nordirlands. Über eine halbe Million Franken verdiente er pro Jahr, doch das Leben als Fussballer machte ihn nicht glücklich. Mit 30 Jahren zog Mulryne 2008 einen Schlussstrich unter seine Karriere. «Ich begann mit dem gesamten Lebensstil unzufrieden zu werden», begründete er gemäss «Daily Star». «Ich war sehr privilegiert, aber habe festgestellt, dass bei all den Dingen, die mich umgeben, irgendwann eine Art Leere herrschte.»

Er hat sich gefragt: «Warum bin ich nicht glücklich, wenn ich doch alles habe, was junge Männer wollen?» Und einen für einen Ex-Kicker ungewohnten Weg eingeschlagen. Mulryne wurde Priester.

«Echtes Gefühl der Erfüllung»

Im ersten Jahr hat er sein Leben auf den Kopf gestellt. «Ich arbeitete eine Zeit lang ehrenamtlich in einer Obdachlosenunterkunft», erzählt er «Belfast Live». «Ich ging wieder zur Messe und begann regelmässig zu beten.» Im Glauben habe er «ein echtes Gefühl der Erfüllung» gefunden. Mulryne liess sich zum katholischen Priester ausbilden.

«Ich lebe in einem Kloster, bin also eigentlich eher ein Mönch», gibt er einen Einblick in sein Leben. Insgesamt seien sie 15 Personen. Es herrsche eine Art gegenseitige Abhängigkeit, auch im Kloster habe er einen Vorgesetzten, dem er unterstellt sei. Und obwohl Mulryne mit 30 seine Karriere beendete, ist er dem Fussball nach wie vor verbunden. «Im Kloster gibt es keinen Fernseher», sagt er. Und bleibt trotzdem auf dem Laufenden. Denn: «Wir haben einen Raum mit ein paar Computern, dort schaue ich mir die dreiminütigen Highlights an.»

Auch andere wandten sich Glauben zu

Mulryne ist indes nicht der einzige ehemalige Sportler, der sich nach seiner Karriere dem Glauben zugewandt hat. Der Schwede Kevin Lidin (24) musste die Fussballschuhe verletzungsbedingt an den Nagel hängen und wurde Buddhisten-Mönch. Die französische Ex-Tennisspielerin Mary Pierce (50) ist nach ihrem Rücktritt Missionarin einer mauritanischen Kirche geworden.

Und der einstige deutsche Fussballer Stefan Mees (55) hat sich nach dem Karriereende erst eine Auszeit im Kloster gegönnt und organisiert heute Gottesdienste für junge Familien.