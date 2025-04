1/8 Der FC Liverpool ist nach dem 5:1-Sieg gegen Tottenham zum 20. Mal englischer Meister. Foto: Liverpool FC via Getty Images

Darum gehts Arne Slot gewinnt als neunter Coach mit Liverpool die Premier League

Slots Vorbild ist Pep Guardiola, den er als ultimative Inspirationsquelle bezeichnet

Julian Sigrist Redaktor Sport

Es ist eine schwierige, fast unlösbare Aufgabe, die Arne Slot (46) im Sommer 2024 in Angriff nimmt. Der niederländische Trainer wechselt von Feyenoord Rotterdam zum FC Liverpool und wird da zum Nachfolger von Jürgen Klopp (57). Jenem Trainer, der mit den Reds zum sechsten Mal die Champions League und 2020 zum ersten Mal seit 30 Jahren die englische Meisterschaft gewonnen hat.

In der Stunde seines grössten Triumphes stimmt Slot eine Jubellieb auf den Deutschen an: «Jürgen Klopp, na na na na na», trällert er zur Melodie von «Live Is Life». Mit dem gleichen Lied wurde er vor einem knappen Jahr von Klopp in Liverpool begrüsst.

Schon früh zeigt sich, dass Slot der Aufgabe als Klopp-Nachfolger trotz grossen Fussstapfen gewachsen scheint. Bereits am sechsten Spieltag setzt sich Liverpool an die Spitze der Premier League und verlässt diesen Platz, mit Ausnahme des neunten Spieltags, nicht mehr. Mit dem 5:1-Sieg gegen Tottenham ist Slot nun offiziell ein Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Als erst neunter Trainer in der 133-jährigen Vereinsgeschichte der Reds gewinnt er die Meisterschaft.

Slots Weg zu Liverpool

Sein Weg zum Premier-League-Titel ist lang, seit 30 Jahren ist Slot mittlerweile im Profifussballgeschäft tätig. Von 1995 bis 2013 absolvierte er über 200 Spiele für Breda, Sparta Rotterdam und Zwolle in der höchsten niederländischen Liga. Über seine Karriere als Spieler scherzte der Niederländer einmal: «Der Trainer Slot würde den Spieler Slot nicht aufstellen.»

Direkt nach dem Ende seiner aktiven Spielerkarriere wurde Slot für ein Jahr Jugendtrainer bei Zwolle. Über Co-Trainer-Stationen bei Cambuur und Alkmaar sowie seinem ersten Cheftrainerposten bei Alkmaar landete er im Sommer 2021 bei Feyenoord Rotterdam. Dort erreichte er in drei Jahren den Final der Conference League und gewann je einmal die Meisterschaft und den Pokal, ehe er im letzten Sommer bei Liverpool anheuerte.

Dort erlebt der Niederländer den bisherigen Höhepunkt seiner Trainerkarriere. Dass der mittlerweile 46-Jährige mal ein erfolgreicher Trainer werden würde, war für viele schon früh klar. Sein ehemaliger Teamkollege Edwin de Graaf (44) sagte vor rund zwei Jahren gegenüber «The Athletic»: «Niemand ist überrascht. In der Umkleidekabine sprach er über eine Art des Pressings oder der Verteidigung. Er fragte den Trainer, warum sie eine bestimmte Taktik anwendeten. Und er hat auch sehr schnell gesehen, was die Gegner gemacht haben.»

Guardiola als Vorbild

Ein Teilgrund, warum sich die Reds im letzten Sommer für den Niederländer als Nachfolger von Klopp entschieden haben dürften, ist eine gewisse Ähnlichkeit im Spielstil. Wie der Deutsche setzt auch Slot auf Offensiv-Fussball und hohes Pressing. Laut BBC-Kommentator Chris Sutton sei die Spielweise von Liverpool unter ihm im Vergleich mit den Vorjahren allerdings «nicht mehr ganz so wild».

Trotz der taktischen Ähnlichkeiten zu Klopp ist Slots grosses Vorbild aber jemand anderes – Pep Guardiola (54). Laut Bert Konterman, ehemaligem technischem Direktor bei Zwolle, habe Slot bereits als Spieler die ganze Nacht den FC Barcelona (wo Guardiola zu dieser Zeit Trainer war, Anm. d. Red.) analysiert. «Als er am nächsten Morgen auf dem Gelände ankam, war er jeweils ganz begeistert von dem, was er gesehen hatte.»

Und auch Slot selbst hob den Spanier in der Vergangenheit mehrfach als grösste Inspirationsquelle hervor. So sagte er während seiner Zeit bei Feyenoord gegenüber «Voetbal International»: «Guardiola gibt mir die ultimative Freude am Fussball. Ich schaue mir lieber Manchester City als jede andere Mannschaft auf der Welt an.» Mit ihm vergleichen wolle sich der Niederländer zwar nicht, aber: «Er ist ein Kontrollfreak, genau wie ich.»