Darum gehts Manchester United steckt in der Krise mit Negativrekord in der Premier League

Vereinslegenden kritisieren die Qualität und Führung des aktuellen Teams

38 Punkte nach 32 Spielen, Rang 14 in der Tabelle

Pascal Keusch Redaktor Sport

38 Punkte nach 32 Spielen – Rang 14 ist die ernüchternde Folge. Der englische Rekordmeister Manchester United steckt diese Saison tief in der Krise. Mit der 1:4-Niederlage stellt das Team von Ruben Amorim (40) in dieser Spielzeit einen Negativrekord auf.

Sechs Spiele vor Schluss ist bereits klar: Die Red Devils werden in dieser Premier-League-Saison so wenige Punkte holen wie noch nie. Selbst im besten Fall – sechs Siege – kämen sie lediglich auf 56 Punkte. Auch klar ist: Bleibt es bei dieser Platzierung, wäre es das schwächste Ligaergebnis von Manchester United seit 52 Jahren.

«Alles nur leere Worte»

United-Captain Bruno Fernandes (30) stellte sich nach der Newcastle-Pleite der Presse und gab zu, dass es «aktuell natürlich sehr leicht ist, den Verein zu kritisieren, da er noch nie so gelitten hat wie aktuell». Trotzdem wolle er wegen des alles entscheidenden Rückspiels in der Europa League gegen Lyon (Donnerstag, 21 Uhr) positiv nach vorne schauen. Mit einem allfälligen Europa-League-Sieg könnte United trotzdem noch einen Champions-League-Platz ergattern.

Bei der United-Ikone Roy Keane (53) kommt diese Aussage so gar nicht gut an. Der frühere Captain der Red Devils wählte gegenüber Sky einmal mehr scharfe Worte gegen seinen Ex-Klub: «Bruno stellt sich zwar hin, aber was dann rauskommt, sind nur leere Worte.» Weiter schiesst er: «Ich frage mich, warum wir den United-Spielern überhaupt noch zuhören sollten.» Keane stellt die fussballerischen Qualitäten des Portugiesen nicht infrage – wohl aber dessen Führungsstärke.

Es fehle an Qualität

Eine weitere Manchester-United-Legende, Gary Neville (50), sieht das ähnlich. «Mit Ausnahme von Bruno Fernandes und vielleicht Amad Diallo» sei das Team «von der Qualität her auf allen Positionen unterdurchschnittlich» besetzt. Der Engländer schätzt die Lage im Gespräch mit NBC Sports als «besorgniserregend» ein.

Neville sieht für den Sommer Handlungsbedarf in allen Reihen der Mannschaft, am wichtigsten sei aber ein neuer Mittelstürmer. Diese Suche werde sich jedoch nicht einfach gestalten: «Aus der Spitzengruppe der Premier League brauchen sieben oder acht Teams einen Mittelstürmer. Dann geht man doch nicht lieber zu Manchester United als zu Liverpool oder Arsenal.»