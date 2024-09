Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Fabian Hürzeler (31) besitzt aktuell eines der spannendsten Profile im Weltfussball. Die Auszeichnung zum Trainer des Monats in der Premier League unterstreicht dies.

Seit diesem Sommer ist Hürzeler, der in den USA geboren wurde und auch den deutschen Pass besitzt, Chef bei Brighton & Hove Albion, einer vermeintlich grauen Mittelfeldmaus in der besten Liga der Welt. Doch nach drei Spielen liegt der Schweizer mit den Seagulls auf Platz drei der Tabelle, holt starke sieben Punkte. Das einst glorreiche Manchester United wurde am 2. Spieltag dramatisch geschlagen. Am 3. Spieltag entführte Brighton dann einen verdienten Punkt aus London gegen Meisterkandidat Arsenal.

Der Lohn für diesen ausgezeichneten Start ist nun die Auszeichnung zum Trainer des Monats. Hürzeler sticht damit das «Who-is-Who» der Trainergilde aus, neben ihm waren Guardiola (3 Siege mit ManCity), Arne Slot (3 Siege mit Liverpool) und Mikel Arteta (7 Punkte mit Arsenal) nominiert – alle werden sie vom jüngsten Cheftrainer der Liga ausgestochen.

Traumstart beim neuen Klub für Fabian Hürzeler. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Kometenhafter Aufstieg geht weiter

Hürzeler setzt damit den Trend fort, in seiner Karriere von einem Erfolg zum anderen zu eilen. Zur Erinnerung: Der 31-Jährige übernahm im Dezmeber 2022 den FC St. Pauli mitten im Abstiegskampf, führte die Kiezkicker eineinhalb Jahre später zum Bundesliga-Aufstieg und wagte danach den Schritt auf die Insel.

«Das Establishment herausfordern», hatte er nach seiner Vorstellung bei Brighton ein Ziel formuliert. Das gelingt bisher ganz gut. Übrigens: Neben dem Schweizer Trainer wurde noch Erling Haaland, der aktuell auch um einen Mentor trauert, ausgezeichnet. Das norwegische Tormonster holt sich den Titel als Spieler des Monats mit sieben Toren in drei Spielen.