SDA Schweizerische Depeschenagentur

Cristiano Ronaldo ist omnipräsent. Nun knackt der Superstar nach eigenen Angaben die Grenze von einer Milliarde Followern in den sozialen Netzwerken.

«Wir haben Geschichte geschrieben», postete der 39-jährige Portugiese unter anderem bei Instagram, X und Facebook. «Das ist mehr als eine Zahl – es ist ein Beweis für unsere gemeinsame Leidenschaft, unseren Antrieb und unsere Liebe für diesen Sport und darüber hinaus.» Mit Abstand die grösste Gefolgschaft hat der fünffache Weltfussballer bei Instagram mit 638 Millionen Followern.

Ronaldo erzielte jüngst sein 900. Karriere-Tor, die Marke von 1000 will er knacken. In seinem Posting über eine Milliarde Follower versprach der Profi von Al-Nassr in Saudi-Arabien seinen Fans weltweit: «Das Beste kommt noch, und wir werden gemeinsam kämpfen, gewinnen und Geschichte schreiben.»