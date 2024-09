1/11 Cristiano Ronaldo jubelt gegen Kroatien über sein 900. Tor.

In der 34. Minute des Nations-League-Spiels zwischen Portugal und Kroatien trifft Cristiano Ronaldo (39) zum 2:0 für die Portugiesen. Eigentlich Routine für den Superstar. Doch dieser Treffer ist speziell, es ist das 900. Tor in Ronaldos Karriere. Beim Torjubel bricht CR7 in Tränen aus. Hier kommen die Zahlen und Fakten zum nächsten Meilenstein in der Karriere des wohl grössten Torjägers aller Zeiten.

Wie trifft Ronaldo?

573 Tore erzielte Ronaldo mit dem stärkeren rechten Fuss, 173 mit dem linken. 152 Mal nickte er per Kopf ein und zwei Treffer gelangen ihm mit anderen Körperteilen.

Von wo trifft er?

768 Mal traf Ronaldo von innerhalb des Strafraums. Von den 132 Toren ausserhalb des Sechzehners fielen 64 per Freistoss. 164 Mal jubelte Ronaldo zudem nach einem Elfmetertor.

Für wen trifft CR7?

Die meisten Tore erzielte er bei Real Madrid. 450 Treffer bejubelte Ronaldo, aktuell also genau die Hälfte seiner Tore, im Trikot der Madrilenen. Dafür brauchte er nur 438 Spiele. Für Manchester United schoss er 145 Tore, für Juventus 101, für seinen jetzigen Klub Al-Nassr 62 und in jungen Jahren für Sporting Lissabon fünf. In der portugiesischen Nationalmannschaft netzte der Stürmer 131 Mal ein.

Damit ist Ronaldo mit über 90 Toren Vorsprung auf Karim Benzema (354 Treffer) Rekordtorschütze von Real Madrid und natürlich auch Portugals bester Torjäger. Weltweit traf zudem kein Spieler in Länderspielen mehr (Lionel Messi mit 109 Toren auf Rang 2).

Wo trifft Ronaldo?

Am wohlsten fühlt sich Cristiano auf heimischem Rasen. 479 Mal traf er in Heimspielen, 361 Mal auswärts. Zudem gelangen ihm 60 Tore auf neutralem Platz.

Werbung

Gegen wen trifft er am meisten?

Ronaldos Lieblingsgegner ist der FC Sevilla. Gegen die Andalusier erzielte er in 18 Spielen 27 Tore, gegen keinen Gegner traf er mehr. Dahinter liegt Getafe mit 23 Treffern. Gegen Reals Erzrivale Barcelona gabs übrigens 18 Tore von CR7. Im Trikot der Nationalmannschaft trifft Ronaldo am liebsten gegen Luxemburg. In elf Spielen erzielte er gegen den Fussball-Zwerg elf Tore.

Die Schweizer Nati musste derweil fünf Gegentore von Ronaldo hinnehmen. Drei davon kassierte Yann Sommer (Hattrick in der Nations League 2019), zwei Gregor Kobel (Doppelpack in der Nations League 2022).

Hattrick-Held

In 66 Spielen konnte Ronaldo dreifach jubeln. Damit ist er der Spieler mit den meisten Hattricks im 21. Jahrhundert.