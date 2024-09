Kurz zusammengefasst Erling Haaland trauert um seinen Vertrauten und Karriere-Ratgeber Ivar Eggja

Eggja unterstützte Haaland seit Beginn dessen Laufbahn auf vielen Feldern

Erling Haaland (24), Stürmerstar von Manchester City, trauert um seinen langjährigen Vertrauten und Karriere-Ratgeber Ivar Eggja. Der 59-jährige Norweger ist am Mittwoch gestorben, die Todesursache ist bisher unbekannt. Auf Instagram schreibt Haaland: «Was für eine Legende du bist, Ivar. Worte können nicht beschreiben, wie viel du mir bedeutet hast!» Dazu postet er einige Schnappschüsse, die an ihre gemeinsame Zeit erinnern. Eines zeigt auch, wie Haaland ihn offenbar noch im Spital besuchte. «Danke für deine Verrücktheit», schliesst er den Post ab.

Eggja unterstützte Haaland seit Beginn seiner Karriere in vielen Bereichen. In Dortmund kümmerte er sich um praktische Dinge wie die Wohnungssuche, Möbel, Bankkonten oder Versicherungen. Zudem hatte er 2022 einen massgeblichen Anteil am Transfer von Borussia Dortmund zu Manchester City.

Auch Rafaela Pimenta, die nach dem Tod des Star-Spielerberaters Mino Raiola im Jahr 2022 die Betreuung von Haaland übernahm, ehrt Eggja auf Instagram als «Freund der Familie». Sie schreibt: «Wir werden dich sehr vermissen, obwohl ich weiss, dass du uns nicht verlassen wirst – dafür bist du viel zu stur.»

Zweiter Verlust innert kurzer Zeit

Eggja war ein enger Freund der Familie Haaland und Trauzeuge von Erling Haalands Vater Alf-Inge. Eggjas Tochter Ine teilt am Mittwochabend auf Facebook mit: «Der Superheld unseres Lebens wurde uns genommen. Um 15.30 Uhr haben wir uns zum letzten Mal von Papa verabschiedet, und es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre die ganze Welt auf Eis gelegt worden.» Neben ihr hinterlässt er auch die Söhne Fabian und Felix.

Für Erling Haaland ist es der zweite schwere Verlust innerhalb kurzer Zeit. Im April 2022 verstarb sein langjähriger Berater Mino Raiola im Alter von 54 Jahren. Der Tod von Ivar Eggja hinterlässt eine grosse Lücke im Leben des jungen Fussballstars und seiner Familie.

