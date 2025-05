1/8 Die Verkaufsliste von Manchester United ist nach der verkorksten Saison gross. Foto: Getty Images

Darum gehts Manchester United verpasst Champions League und plant Verkauf mehrerer Stars

Bruno Fernandes äussert sich zu möglichem Abschied nach Europa-League-Niederlage

ManUtd erhofft sich 45 Millionen für Marcus Rashford und 40 Millionen für Antony Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Es ist der absolute Horror, den der englische Rekordmeister Manchester United (wie Liverpool hat ManUtd 20 Titel) in dieser Saison erlebt. Mit der 0:1-Niederlage gegen Tottenham im Europa-League-Final am Mittwoch ist auch die letzte Hoffnung, die Spielzeit noch zu retten, entschwunden. Damit spielen die Red Devils in der kommenden Saison zum zweiten Mal in den letzten 35 Jahren (nach 2014/15) nicht international.

Das schadet nicht nur dem Stolz des Vereins, sondern auch dem Portemonnaie. Über 110 Millionen Franken entgehen ManUtd durch das Verpassen der Champions League.

Für neue Spieler im System des neu geholten Trainers Ruben Amorim (40) bleibt deshalb nicht mehr viel Geld übrig. Nur mit teuren Verkäufen können es sich die Red Devils leisten, den nötigen Kaderumbruch zu finanzieren.

Lange Verkaufsliste

So soll der englische Rekordmeister laut der «Bild» dazu bereit sein, hochkarätige Stars wie Casemiro (33), Harry Maguire (32), Luke Shaw (29), Andre Onana (29), Alejandro Garnacho (20), Rasmus Hojlund (22), Kobbie Mainoo (20) und sogar Captain Bruno Fernandes (30) zu verkaufen.

Der Portugiese hat nach dem verlorenen Endspiel in der Europa League selbst über einen Abschied gesprochen und meinte: «Wenn der Verein der Meinung ist, dass es an der Zeit ist, sich zu trennen, weil er Geld verdienen will oder was auch immer, dann ist das eben so.» Er habe aber immer gesagt, dass er bleiben werde, bis der Verein sagt, dass es Zeit sei, zu gehen. «Und ich halte mein Wort.»

Drei Spieler sollen definitiv weg

Noch deutlicher auf Abschied stehen die Zeichen bei Garnacho – auch weil das Verhältnis mit Amorim etwas zerrüttet scheint. Nach der Partie gegen die Spurs kritisierte der Argentinier seinen Trainer: «Ich habe in jeder Runde bis zum Finale gespielt und meinen Beitrag geleistet, und heute stand ich nur 20 Minuten auf dem Platz. Ich weiss nicht ...»

Auf ein klares Bekenntnis zu ManUtd verzichtete er anschliessend: «Ich werde versuchen, den Sommer zu geniessen und abzuwarten, was als Nächstes passiert.» Vor allem Napoli und Chelsea sollen am 20-jährigen Flügelspieler interessiert sein.

Definitiv verlassen sollen die Red Devils drei Leihrückkehrer. Für Marcus Rashford (27), der in der Rückrunde bei Aston Villa spielt und mit einem Wechsel zu Barcelona liebäugelt, erhofft sich ManUtd laut den «Manchester Evening News» rund 45 Millionen. Antony (25), der bei Real Betis ein starkes Frühjahr spielt, sei für knapp 40 Millionen zu haben. Und für Jadon Sancho (25) besitzt Chelsea eine Kaufoption über knapp 30 Millionen.

Finanziert werden soll mit den Verkäufen allen voran ein neuer Stürmer. So wird der englische Rekordmeister immer wieder mit Ipswichs Liam Delap (22), Leipzigs Benjamin Sesko (21), Sportings Viktor Gyökeres (26) oder den an Galatasaray ausgeliehenen Victor Osimhen (26) in Verbindung gebracht. Am heissesten ist aktuell aber ein Transfer von Ex-Sion-Angreifer Matheus Cunha (25). Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano wollen die Red Devils die Freigabesumme in Höhe von 70 Millionen bezahlen – trotz Verpassen der Königsklasse.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos