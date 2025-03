1/5 Erling Haaland verletzt sich im FA-Cup gegen Bournemouth. Foto: DUKAS

Gegen Bournemouth setzte sich ManCity am vergangenen Wochenende im FA Cup zwar knapp mit 2:1 durch. Doch die Qualifikation für den Halbfinal kommt die Citizens teuer zu stehen. Wie jetzt durchsickert, hat sich Star-Spieler Erling Haaland (24) in der Partie schwerer verletzt.

Haaland musste in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem Bournemouth-Verteidiger Lewis Cook dem Stürmer nach einem Zweikampf auf die linke Ferse knallte. Später wurde Haaland dann dabei beobachtet, wie er das Stadion an Krücken und mit einem Spezialschuh verliess.

Wie Manchester City am Montagabend mitteilt, wird der norwegische Torjäger noch «einen Spezialisten aufsuchen, um das volle Ausmass der Verletzung» zu bestimmen. Klar ist aber: Haaland wird mehrere Wochen ausfallen. Er dürfte erst für die Schlussphase der laufenden Saison sowie die danach folgende Klub-WM zurückkehren.

Mit wettbewerbsübergeifend 30 Toren ist Haaland mit Abstand der beste Skorer von ManCity. Der FA Cup ist aber nach einer verkorksten Saison noch die letzte Möglichkeit für das Team von Trainer Pep Guardiola, um die Spielzeit noch mit einem Titel abzuschliessen. In der Champions League ist man krachend in den Playoffs an Real Madrid gescheitert und in der Premier League ist Leader Liverpool längst enteilt.

