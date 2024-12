ManUtd schlittert endgültig in den Abstiegskampf

1/5 Harter Entscheid: Trainer Amorim (l.) nimmt Zirkzee gegen Newcastle (0:2) in der 33. Minute vom Feld. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick ManUtd ist zum Jahreswechsel in der Krise – der Trainer spricht von Abstiegsgefahr

Historische Negativrekorde: So schlecht wie Amorim startete seit 103 Jahren niemand

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Über 10 Millionen Franken Ablöse hat Manchester United im November für den neuen Trainer Ruben Amorim (39) an Sporting Lissabon überwiesen. Der Portugiese kam als möglicher Heilsbringer zum kriselnden Traditionsklub – besonders auch, weil er Sporting nach dem letzten Spiel am 10. November eindrücklich hinterlassen hat: als Leader mit elf Siegen in elf Spielen und einem Torverhältnis von 39:5.

Und nun? Eineinhalb Monate später muss Amorim zugeben: «Unser Klub braucht einen Schock. Deshalb spreche ich auch von der Abstiegsgefahr. Sie ist da, wir müssen kämpfen.» 0:2 verliert ManUtd im Old Trafford zum Jahresabschluss gegen Newcastle. Es ist die dritte Heimpleite in Folge. Dabei purzeln unrühmliche und fast schon historische Negativrekorde:

Amorim hat von seinen ersten acht Ligaspielen fünf verloren – gemäss «Guardian» die schlechteste Startbilanz aller ManUtd-Trainer seit 103 Jahren.

Zum ersten Mal seit der Saison 1978/79 hat ManUtd drei Premier-League-Heimspiele in Folge verloren.

ManUtd hat im Dezember sechs Spiele verloren. Seit September 1930 hat ManUtd nicht mehr so viele Partien in einem Monat verloren, wie die Statistik-Plattform Opta weiss.

Und die Red Devils haben im Dezember 18 Gegentore kassiert – gemäss Opta die meisten in einem einzigen Monat seit März 1964.

Alarmierende Statistiken. Dabei hat ManUtd Mitte Dezember, einen Monat nach der Ankunft von Amorim, einen grossen Sieg gefeiert. Es war der 2:1-Auswärts-Triumph über Stadtrivale ManCity. Doch seither gings steil bergab: vier Niederlagen, davon drei in Folge in der Premier League. Torverhältnis in diesen drei Spielen? 0:7!

Harte Kritik von Legende Neville

Als Amorim in Manchester das Zepter übernahm, wechselte er in der Abwehr von einer Vierer- auf eine Dreierkette, wie er sie bei Sporting spielen liess. Doch das funktioniere überhaupt nicht, kritisiert ManUtd-Legende Gary Neville (49, von 1992 bis 2011 Profi) bei Sky: «Keine Chance, dass dieses Team gut zusammen Fussball spielen kann», ächzt er.

Amorim würde Spieler aufstellen, die entweder auf der falschen Position agieren oder komplett Fehl am Platz seien. «Der Einzige, der auf einer Position war, wo er hingehört und etwas kreieren konnte, war Amad Diallo. Die Aufstellung war falsch.» Amorim begründete die Umstellung auf die Dreierkette damit, dass er ja mitten in der Hinrunde nicht zuletzt deshalb ManUtd-Trainer wurde, weil es davor im anderen System auch nicht funktioniert habe.

Holländer unter Tränen ausgewechselt

Ein Sinnbild, dass im Norden Englands Alarmstufe Rot ist: Noch während der miserablen ersten Halbzeit gegen Newcastle nimmt Amorim Joshua Zirkzee (23) beim Stand von 0:2 für Mainoo vom Feld – die Höchststrafe. Die Reaktion der Fans im Old Trafford ist ein Gemisch aus Buhrufen und Jubel, der wohl bei vielen auch höhnisch ist. Wie diverse Medien berichten, soll der junge holländische Nationalspieler danach mit Tränen in den Augen im Spielertunnel gestanden haben.

Wie gross ist nun also die Abstiegsgefahr für ManUtd, bei Saisonhälfte nur sieben Punkte vor dem Strich? Auch dazu hat Opta eine Statistik: In der Premier-League-Geschichte (seit 1992) sind bisher vier Teams, die zum Jahreswechsel wie ManUtd 14. waren, danach abgestiegen.