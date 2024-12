Granit Xhaka sorgt mit neuer Frisur für Aufsehen. Was Blick bereits vermeldet hat, ist nun bestätigt: Der Nati-Captain hat sich in Pristina einer Haartransplantation unterzogen.

1/6 Über dieses Foto vom Winterurlaub der Familie Xhaka in Arosa und der neuen Haarlinie des Nati-Captains wurde in den vergangenen Tagen intensiv diskutiert. Foto: Instagram / Granit Xhaka

Auf einen Blick Granit Xhaka unterzieht sich Haartransplantation in Pristina

Eingriff in kosovarischer Klinik Ozone, spezialisiert auf DHI-Methode

Tobias Wedermann Fussballchef

Fans von Granit Xhaka staunten nicht schlecht, als der Nati-Captain am Samstag ein Foto von sich und seiner Familie in Arosa veröffentlichte in den sozialen Medien. Auf dem Bild hat Xhaka ungewohnt kurz geschorenes Haar. Der Hintergrund hinter dem neuen Aussehen des Schweizer Rekordnationalspielers ist aber nicht etwa die im Trend liegende Buzzcut-Frisur, sondern eine Haartransplantation.

Gemäss Blick-Informationen hat sich der 32-Jährige in der kosovarischen Hauptstadt Pristina diesem chirurgischen Eingriff unterzogen. Dafür reiste Xhaka kürzlich in den Kosovo, wo aktuell auch sein Vater Ragip Xhaka weilt und fleissig Wahlkampf betreibt für die Parlamentswahlen im Februar, wo er für die PDK-Partei kandidiert.

Xhaka jubelt nach Eingriff in Kamera

Ein Video der Klinik Ozone bestätigt den Eingriff beim Nati-Captain. «Das Geheimnis ist gelüftet. Granit Xhaka wählt Ozone für perfektes Haar!», schreibt die Klinik dazu. Auf dem Video ist zu sehen, wie beim 32-Jährigen die Haare rasiert werden, die gewünschten Stellen am Kopf eingezeichnet werden und Xhaka nach dem Eingriff sowie mit neuer Haarlinie strahlend in die Kamera jubelt und sich bedankt.

Die Klinik ist seit 2018 auf Haartransplantationen spezialisiert und landesweit bekannt für diese Eingriffe. Sie schwört laut Angaben ihrer Webseite auf die DHI-Methode. Dabei werden die Haare effizient mit einem speziellen Pen direkt in die Kopfhaut eingesetzt. Die Methode verspricht einen kurzzeitigen Eingriff, minimale Verletzungen und einen schnellen Heilungsprozess.

Haartransplantationen boomen weltweit – und der Trend ist in den letzten Jahren auch voll und ganz im Fussball angekommen. Stars wie Mohamed Salah (32, Liverpool), Ivan Rakitic (36, Hajduk Split), Marc-André ter Stegen (32, Barcelona) oder auch Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (57) haben eine Transplantation hinter sich. Das Risiko eines solchen Eingriffs wird in der Chirurgie als äusserst gering eingestuft.

