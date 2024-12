1/6 Granit Xhaka verbringt nach einer Haar-Transplantation Familienferien in Arosa GR. Foto: Instagram / Granit Xhaka

Andrea Cattani Redaktor Sport

Noch geniesst Granit Xhaka seine wohlverdienten Weihnachtsferien. Am 10. Januar steht für den 32-Jährigen der nächste Ernstkampf mit Leverkusen an (20.30 Uhr gegen Dortmund).

Der Nati-Captain verbringt die freien Tage aber nicht etwa irgendwo bei höheren Temperaturen am Meer, sondern erholt sich in der Heimat: Zusammen mit Frau Leonita und den beiden Töchtern Ayana und Laneya geniesst er die winterliche Landschaft von Arosa GR. «Family Time is the Best Time», also «die Zeit mit der Familie ist die beste Zeit» schreibt Xhaka zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram.

Es werden die letzten Winterferien zu viert sein für Familie Xhaka. Denn wie das Paar vor gut einem Monat bekanntgegeben hat, ist Leonita Xhaka zum dritten Mal schwanger.

Neues Jahr, neues Haar beim Nati-Leader

Wer bei Xhakas Ferien-Foto genau hinschaut, erkennt zudem noch eine weitere Neuheit: Ganz offensichtlich hat Granit Xhaka die fussballfreie Zeit auch noch für eine Haartransplantation genutzt. Auf den Bildern ist der Mittelfeldspieler mit geschorenem Kopf, dafür aber mit neuer Haarlinie zu sehen.

Damit ist Xhaka der nächste Profi, der auf dem Kopf nachgerüstet hat. Stars wie Mohamed Salah (32, Liverpool), Marc-André ter Stegen (32, Liverpool) oder auch Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (57) haben eine Transplantation hinter sich.

Bleibt zu hoffen, dass die neue Haarpracht als gutes Omen für ein heisses, neues Fussball-Jahr bei Granit Xhaka dient. Neben dem Titelkampf mit Leverkusen (aktuell auf Rang zwei hinter den Bayern) wartet im Herbst 2025 auch der Tanz ums WM-Ticket mit der Schweizer Nati.