Traurige Nachricht aus Nordirland: Fussball-Profi Michael Newberry stirbt an seinem 27. Geburtstag.

Tragödie in Nordirland

1/4 Michael Newberry vom nordirischen Erstligisten Cliftonville ist an seinem 27. Geburtstag unerwartet verstorben. Foto: Cliftonville Football Club Facebook

Auf einen Blick Michael Newberry, Abwehrspieler von Cliftonville, stirbt an seinem 27. Geburtstag

Newberry begann bei Newcastle United und spielte für die U21 Nordirlands

Newberry begann bei Newcastle United und spielte für die U21 Nordirlands

Vereine sagten ihre für Montag geplanten Ligaspiele nach seinem Tod ab

Traurige Nachricht aus dem Fussball. Michael Newberry, Verteidiger des nordirischen Erstligisten Cliftonville, ist unerwartet verstorben. Und das an seinem 27. Geburtstag. «Der Cliftonville FC ist erschüttert über den plötzlichen Tod von Michael Newberry. Unser aufrichtiges Beileid gilt Michaels Familie und Freunden», schreibt der Verein auf den sozialen Medien.

Newberry galt einst als vielversprechendes Talent. Seine Karriere begann er in seiner Geburtsstadt bei Newcastle United, schaffte dort jedoch nicht den Sprung in die erste Mannschaft. Stattdessen führte ihn sein Weg nach Island zu Vikingur Olafsvik und später nach Nordirland zu Linfield. Erst im Sommer wechselte er zu Cliftonville. Mit Linfield war er im August 2022 zu Gast im Letzigrund. In der Europa-League-Quali setzte sich der FCZ damals mit 3:0 durch.

Der plötzliche Tod des jungen Spielers hat tiefe Betroffenheit ausgelöst. Sowohl Cliftonville als auch Linfield sagten ihre für Montag geplanten Ligaspiele ab. Trotz seiner englischen Herkunft spielte Newberry einst für die U21-Nationalmannschaft Nordirlands.

Die Umstände seines Todes sind bisher nicht bekannt.