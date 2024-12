1/4 Ist dieses Lachen bald zurück in Bern? Christian Fassnacht soll sich im Anflug befinden. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Sechs Jahre spielte Christian Fassnacht (31) bei YB. In Bern wurde er Schweizer Nationalspieler, holte fünf Meistertitel und zwei Cupsiege. Er ist ein Gesicht der goldenen YB-Jahre nach der langen Durststrecke – und nun wohl bald wieder zurück.

Gemäss Blick-Informationen steht der Zürcher kurz vor einer Rückkehr zum Meister. Der 19-fache Schweizer Nationalspieler steht noch bis Sommer bei Norwich City in der englischen Championship, der zweithöchsten Liga des Landes, unter Vertrag. Aufgrund von Verletzungspech kommt Fassnacht in dieser Saison aber bisher auf lediglich 81 Spielminuten in drei Pflichtspielen.

Es geht auch um Führungsqualitäten

Wie von Blick berichtet war die Fassnacht-Rückkehr bereits in den letzten Wochen ein Thema bei YB. Nun nimmt diese immer konkretere Züge an. Die Berner könnten damit nicht nur die Qualität im Mittelfeld aufstocken, sondern auch noch Identifikation und Führungsqualitäten zurück in die Kabine bringen. Eigenschaften, die im kriselnden Herbst bei YB gefehlt haben.

In der laufenden Saison wäre es bereits der dritte grosse Name, der aus einer ausländischen Liga zurück in die Super League kommt. Xherdan Shaqiri sorgte im Sommer in Basel für eine riesige Euphorie und vor kurzem verkündete der FCZ einen Transfercoup mit GC-Bub Steven Zuber, der ab der Rückrunde für die Zürcher im Einsatz stehen wird.