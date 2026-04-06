Darum gehts
- Bernardo Silva verlässt Manchester City wohl im Sommer nach über 450 Pflichteinsätzen
- Der Portugiese holte mit den Skyblues 18 Titel.
- Gerüchte um Wechsel: Spanien, Italien, Saudi-Arabien oder USA
Bei Manchesters 4:0-Sieg im Viertelfinal des FA-Cups gegen Liverpool steht Bernardo Silva (31) noch in der Startelf – mit Betonung auf noch. Denn der Vertrag des Portugiesen läuft diesen Sommer aus und Assistenztrainer Pepijn Lijnders (43) macht mittlerweile keine Geheimnisse daraus, dass sein Mittelfeldspieler den Verein wohl nach dieser Saison verlassen wird.
«Bernardo Silva ist einzigartig», lobt der Trainer seinen Schützling nach der Partie gegen Liverpool und verdeutlicht unmissverständlich: «Aber jede gute Geschichte hat ein Ende, und ich hoffe, dass er seine letzten Monate geniesst und einen guten Abschied hat».
2017 kam Bernardo Silva von Monaco zu Manchester City. Beinahe 50 Millionen Franken liessen sich die Skyblues den Portugiesen kosten. Rückblickend hat sich diese Investition ins Mittelfeld gelohnt. Silva steht bei den Skyblues bis zum Ende der laufenden Saison bei über 450 Partien auf dem Platz und gewinnt dabei wettbewerbsübergreifend mit seiner Mannschaft 18 Titel. Seit Kevin De Bruynes (34) Abgang vergangenen Sommer führt der Portugiese das Team als Captain an.
Spanien, Italien, Saudi Arabien oder doch USA?
Um Silva ranken sich bereits seit längerem Wechselgerüchte. So soll der FC Barcelona sowie Juventus Turin am Mittelfeldspieler interessiert sein. Gleichzeitig wird der Portugiese mit der Saudi Pro League, wo Nationalmannschaftskollegen wie Cristiano Ronaldo oder Ruben Neves spielen, in Verbindung gebracht.
Auch die nordamerikanische MLS wird als mögliche Destination gehandelt. Klar ist: Laut Lijnders endet die Ära Silva mit City mit grosser Wahrscheinlichkeit diesen Sommer.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17