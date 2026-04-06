Nach neun Jahren geht wohl eine Ära zu Ende. Guardiola-Assistent Pep Lijnders deutet nach dem 4:0-Sieg von Manchester City gegen Liverpool an, dass Bernardo Silva den Verein im Sommer verlassen wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bernardo Silva verlässt Manchester City wohl im Sommer nach über 450 Pflichteinsätzen

Der Portugiese holte mit den Skyblues 18 Titel.

Gerüchte um Wechsel: Spanien, Italien, Saudi-Arabien oder USA War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Bei Manchesters 4:0-Sieg im Viertelfinal des FA-Cups gegen Liverpool steht Bernardo Silva (31) noch in der Startelf – mit Betonung auf noch. Denn der Vertrag des Portugiesen läuft diesen Sommer aus und Assistenztrainer Pepijn Lijnders (43) macht mittlerweile keine Geheimnisse daraus, dass sein Mittelfeldspieler den Verein wohl nach dieser Saison verlassen wird.

«Bernardo Silva ist einzigartig», lobt der Trainer seinen Schützling nach der Partie gegen Liverpool und verdeutlicht unmissverständlich: «Aber jede gute Geschichte hat ein Ende, und ich hoffe, dass er seine letzten Monate geniesst und einen guten Abschied hat».

2017 kam Bernardo Silva von Monaco zu Manchester City. Beinahe 50 Millionen Franken liessen sich die Skyblues den Portugiesen kosten. Rückblickend hat sich diese Investition ins Mittelfeld gelohnt. Silva steht bei den Skyblues bis zum Ende der laufenden Saison bei über 450 Partien auf dem Platz und gewinnt dabei wettbewerbsübergreifend mit seiner Mannschaft 18 Titel. Seit Kevin De Bruynes (34) Abgang vergangenen Sommer führt der Portugiese das Team als Captain an.

Spanien, Italien, Saudi Arabien oder doch USA?

Um Silva ranken sich bereits seit längerem Wechselgerüchte. So soll der FC Barcelona sowie Juventus Turin am Mittelfeldspieler interessiert sein. Gleichzeitig wird der Portugiese mit der Saudi Pro League, wo Nationalmannschaftskollegen wie Cristiano Ronaldo oder Ruben Neves spielen, in Verbindung gebracht.

Auch die nordamerikanische MLS wird als mögliche Destination gehandelt. Klar ist: Laut Lijnders endet die Ära Silva mit City mit grosser Wahrscheinlichkeit diesen Sommer.