ManCity-Star kann im Sommer ablösefrei wechseln

Verlässt ManCity-Star Bernardo Silva Manchester im Sommer nach neun Jahren im Klub? Der Portugiese wäre mit auslaufendem Vertrag ablösefrei zu haben.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Verliert Manchester City im Sommer eine prägende Figur der letzten Dekade? Bernardo Silva (31), der das Team in dieser Saison als Captain aufs Feld führt, hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten für einen Abgang aus England entschieden. Weil sein Vertrag im Sommer 2026 ausläuft, wäre der Portugiese ablösefrei zu haben.

Silva hat weit über 400 Pflichtspiele für die Skyblues absolviert und sechsmal die Premiere League sowie 2023 die Champions League gewonnen. Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte, wonach er sich nach einer Luftveränderung sehnt, bis anhin verlieb Silva aber immer in Manchester.

Jetzt soll der Abgang aber beschlossene Sache sein. Laut «Sun» habe der Spieler «null Interesse» daran, seinen Vertrag zu verlängern, was ihn im Sommer zum Schnäppchen machen könnte. Aber: Mit einem Wochengehalt von rund 300'000 Pfund müsste ein Interessent wohl dennoch tief in Taschen langen.

Als heisseste Interessenten gelten aktuell Barcelona und Juventus Turin, allerdings ist auch der Schritt nach Saudi-Arabien, wo Nationalmannschaftskollegen wie Cristiano Ronaldo oder Ruben Neves spielen, eine Option für ihn.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen