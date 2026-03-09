DE
Juve und Barça interessiert
ManCity-Star kann im Sommer ablösefrei wechseln

Verlässt ManCity-Star Bernardo Silva Manchester im Sommer nach neun Jahren im Klub? Der Portugiese wäre mit auslaufendem Vertrag ablösefrei zu haben.
Publiziert: vor 31 Minuten
Bernardo Silva wird ManCity laut Medienberichten im Sommer verlassen.
Foto: CameraSport via Getty Images
Verliert Manchester City im Sommer eine prägende Figur der letzten Dekade? Bernardo Silva (31), der das Team in dieser Saison als Captain aufs Feld führt, hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten für einen Abgang aus England entschieden. Weil sein Vertrag im Sommer 2026 ausläuft, wäre der Portugiese ablösefrei zu haben.

Silva hat weit über 400 Pflichtspiele für die Skyblues absolviert und sechsmal die Premiere League sowie 2023 die Champions League gewonnen. Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte, wonach er sich nach einer Luftveränderung sehnt, bis anhin verlieb Silva aber immer in Manchester.

Jetzt soll der Abgang aber beschlossene Sache sein. Laut «Sun» habe der Spieler «null Interesse» daran, seinen Vertrag zu verlängern, was ihn im Sommer zum Schnäppchen machen könnte. Aber: Mit einem Wochengehalt von rund 300'000 Pfund müsste ein Interessent wohl dennoch tief in Taschen langen.

Als heisseste Interessenten gelten aktuell Barcelona und Juventus Turin, allerdings ist auch der Schritt nach Saudi-Arabien, wo Nationalmannschaftskollegen wie Cristiano Ronaldo oder Ruben Neves spielen, eine Option für ihn.

In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Juventus Turin
Juventus Turin
FC Barcelona
FC Barcelona
Manchester City
Manchester City
Premier League
Premier League
