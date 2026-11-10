Carrick steht bei ManUtd unmittelbar vor Entlassung

Michael Carricks Tage als Trainer von Manchester United sind offenbar gezählt. Intern wird angeblich bereits an der Nachfolgelösung gearbeitet.

Darum gehts Michael Carrick steht unmittelbar vor dem Aus bei Manchester United

Klub steht nur auf dem 18. Premier-League-Platz, erst ein Spiel gewonnen

Mauricio Pochettino könnte als Nachfolger ins Gespräch kommen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Manchester United könnte die Länderspielpause dafür nutzen, um einen neuen Trainer zu finden. Denn wie englische Medien, darunter «The Athletic», berichten, soll der aktuelle Coach Michael Carrick (45) kurz vor der Entlassung stehen.

Eine definitive Entscheidung sei nach internen Gesprächen zwar noch nicht gefallen, doch klubnahe Quellen bestätigen der Zeitung, dass hinter den Kulissen nach einem Ersatz gesucht werde. Demnach wolle man für das Spiel gegen Liverpool am Sonntag, 22. November bereits einen neuen Trainer installieren. Das letzte Wort habe Co-Eigentümer Sir Jim Ratcliffe (74) zusammen mit der Besitzerfamilie Glazer.

Die Red Devils stehen derzeit auf dem 18. Platz der Premier League und haben als einziges Team der gesamten Liga erst eine einzige Partie gewonnen (5:2 gegen Ipswich am zweiten Spieltag). Erstmals seit 40 Jahren liegt ManUtd nach mindestens neun gespielten Ligapartien auf einem Abstiegsplatz.

Deschamps hat «keine Lust»

Der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Carrick ist derzeit Mauricio Pochettino (54). Sowohl «The Athletic» als auch «The Sun» berichten, dass der Argentinier, der aktuell US-amerikanischer Nationaltrainer ist, offen für Gespräche sei. Aber auch der ehemalige DFB-Coach Julian Nagelsmann (39) oder Eddie Howe (48, ex Newcastle und Bournemouth) sollen infrage kommen.

Abgesagt haben gemäss «Independent» dagegen Brighton-Trainer Fabian Hürzeler (33) und Aston Villas Übungsleiter Unai Emery (55). Und auch Didier Deschamps (58) habe laut «Daily Mirror» «keine Lust» auf den Job.

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