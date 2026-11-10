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Aus in der Länderspielpause?
Carrick steht bei ManUtd unmittelbar vor Entlassung

Michael Carricks Tage als Trainer von Manchester United sind offenbar gezählt. Intern wird angeblich bereits an der Nachfolgelösung gearbeitet.
Publiziert: vor 36 Minuten
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War das spektakuläre 4:4 gegen Aston Villa das letzte Spiel von Michael Carrick (M.) als ManUtd-Coach?
Foto: IMAGO/Shutterstock

Darum gehts

  • Michael Carrick steht unmittelbar vor dem Aus bei Manchester United
  • Klub steht nur auf dem 18. Premier-League-Platz, erst ein Spiel gewonnen
  • Mauricio Pochettino könnte als Nachfolger ins Gespräch kommen
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Cédric HeebRedaktor Sport

Manchester United könnte die Länderspielpause dafür nutzen, um einen neuen Trainer zu finden. Denn wie englische Medien, darunter «The Athletic», berichten, soll der aktuelle Coach Michael Carrick (45) kurz vor der Entlassung stehen.

Eine definitive Entscheidung sei nach internen Gesprächen zwar noch nicht gefallen, doch klubnahe Quellen bestätigen der Zeitung, dass hinter den Kulissen nach einem Ersatz gesucht werde. Demnach wolle man für das Spiel gegen Liverpool am Sonntag, 22. November bereits einen neuen Trainer installieren. Das letzte Wort habe Co-Eigentümer Sir Jim Ratcliffe (74) zusammen mit der Besitzerfamilie Glazer.

Die Red Devils stehen derzeit auf dem 18. Platz der Premier League und haben als einziges Team der gesamten Liga erst eine einzige Partie gewonnen (5:2 gegen Ipswich am zweiten Spieltag). Erstmals seit 40 Jahren liegt ManUtd nach mindestens neun gespielten Ligapartien auf einem Abstiegsplatz.

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Deschamps hat «keine Lust»

Der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Carrick ist derzeit Mauricio Pochettino (54). Sowohl «The Athletic» als auch «The Sun» berichten, dass der Argentinier, der aktuell US-amerikanischer Nationaltrainer ist, offen für Gespräche sei. Aber auch der ehemalige DFB-Coach Julian Nagelsmann (39) oder Eddie Howe (48, ex Newcastle und Bournemouth) sollen infrage kommen.

Abgesagt haben gemäss «Independent» dagegen Brighton-Trainer Fabian Hürzeler (33) und Aston Villas Übungsleiter Unai Emery (55). Und auch Didier Deschamps (58) habe laut «Daily Mirror» «keine Lust» auf den Job.

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Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
10
19
22
3
Manchester City
Manchester City
10
8
21
4
Liverpool FC
Liverpool FC
10
4
18
5
Chelsea FC
Chelsea FC
10
3
16
6
Everton FC
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
10
2
15
8
Brentford FC
Brentford FC
10
5
14
9
Leeds United
Leeds United
10
2
14
10
Aston Villa
Aston Villa
10
-3
13
11
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
10
-1
12
12
Newcastle United
Newcastle United
10
-3
12
13
Hull City
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
Ipswich Town
10
-5
11
15
FC Fulham
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United
Manchester United
10
-5
8
19
FC Sunderland
FC Sunderland
10
-9
8
20
Crystal Palace
Crystal Palace
10
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
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