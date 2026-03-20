Enzo Fernández lässt seine Zukunft bei Chelsea offen. Während PSG und Real Madrid Gerüchten zufolge bereits als Interessenten lauern, ist Chelsea-Coach Rosenior von einem Verbleib des Argentiniers überzeugt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Enzo Fernández erwägt Chelsea-Abschied trotz Vertrag bis 2032

PSG und Real Madrid sind konkrete Interessenten für den Argentinier

45 Einsätze, 18 Torbeteiligungen für Fernández in der Saison 2025/26 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Enzo Fernández (25) zweifelt offenbar an seiner Zukunft beim FC Chelsea – und das trotz langjährigem Vertrag bis 2032. Nach dem Champions-League-Aus gegen PSG liess er gegenüber «ESPN» offen, ob er den Blues auch über den Sommer hinaus erhalten bleibt: «Ich weiss nicht, es stehen noch acht Spiele und der FA Cup an. Dann ist da noch die Weltmeisterschaft, und danach werden wir weitersehen.» Worte eines Spielers, der sich klar zu seinem Verein bekennt, klingen definitiv anders.

Der Weltmeister ist seit seinem Wechsel von Benfica Lissabon im Januar 2023 mit einer Ablösesumme von 121 Millionen Euro der Rekord-Transfer der Londoner. Sollte es ihn tatsächlich wegziehen, müssten potenzielle Abnehmer tief in die Tasche greifen – ein Mega-Transfer steht womöglich vor der Tür. Gerüchten zufolge gibt es bereits zwei konkrete Interessenten.

PSG und Real sind dran

Gemäss der «Sun» zeigt mit Real Madrid ein Spitzenklub Interesse, der zudem über die notwendigen finanziellen Mittel für einen solchen Transfer verfügt. Ebenfalls leisten könnte sich einen Neuzugang dieser Grössenordnung der amtierende Champions-League-Sieger PSG: Laut «L’Équipe» haben die Pariser Fernández schon länger im Visier und führen ihn als festen Bestandteil ihrer Wunschliste.

Weiter berichtet die französische Zeitung, dass der 38-fache argentinische Nationalspieler mit einigen Entscheidungen der Chelsea-Führung unzufrieden sei. Ein entscheidender Faktor für seine Zukunft bleibe zudem die Qualifikation für die nächstjährige Champions League – ein Ziel, um das die Blues als derzeitiger Tabellensechster der Premier League noch hart kämpfen.

Trainer Rosenior glaubt an Verbleib

Wie «ESPN» schreibt, habe der Mittelfeldspieler seinem Trainer Liam Rosenior (41) versichert, dass er sich an der Stamford Bridge wohlfühle. Der englische Coach gibt nach dem Gespräch mit dem Argentinier zu Protokoll: «Er hat mir ganz klar zu verstehen gegeben, wie glücklich er hier ist, wie sehr er für die Mannschaft gewinnen will und wie sehr ihm dieser Verein am Herzen liegt.» Weiter erklärt er die Äusserungen seines Vize-Captains: «Er sagte auch, dass die Übersetzung und die Emotionen falsch interpretiert worden seien. Er steht voll und ganz hinter diesem Fussballverein.»

Mit 45 Einsätzen ist Fernández in dieser Spielzeit der absolute Dauerbrenner im Kader der Londoner – kein anderer Chelsea-Profi stand öfter auf dem Platz. Dabei steuerte er wettbewerbsübergreifend 18 Torbeteiligungen bei. Bei Rosenior bestehen wenig Zweifel, auch nächste Saison auf seinen Schützling zählen zu können, da dieser sich laut dem Trainer «voll und ganz der Mannschaft verpflichtet.»

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