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Aufsteiger darf weiter träumen
Xhaka schielt mit Sunderland auf Europa

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Everton – Sunderland (1:3).
Publiziert: vor 32 Minuten
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Aktualisiert: vor 27 Minuten
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