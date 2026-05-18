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Premier League
PL: Highlights der Partie Everton – Sunderland (1:3)
Aufsteiger darf weiter träumen
Xhaka schielt mit Sunderland auf Europa
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Everton – Sunderland (1:3).
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
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Die Highlights der Premier League
3:02
Aufsteiger darf weiter träumen
Xhaka schielt mit Sunderland auf Europa
3:06
In der Nachspielzeit
Goalie Kinsky rettet Spurs mit Mega-Parade einen Punkt
In diesem Artikel erwähnt
Everton
Europa League
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