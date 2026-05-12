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Premier League: Tottenham Hotspur – Leeds (1:1)
In der Nachspielzeit
Goalie Kinsky rettet Spurs mit Mega-Parade einen Punkt
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Tottenham Hotspur – Leeds United (1:1).
Publiziert: 09:31 Uhr
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Die Highlights der Premier League
3:06
In der Nachspielzeit
Goalie Kinsky rettet Spurs mit Mega-Parade einen Punkt
2:36
Bei dominantem Auftritt
Xhaka leitet Superchance gegen United ein
In diesem Artikel erwähnt
Leeds United
Tottenham Hotspur
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