ManCity-Fans sorgten in Liverpool mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen. Sie schwenkten aufblasbare Bananen – eine Anspielung auf dunkle Zeiten in der Vereinsgeschichte. Die Aktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem City wegen mutmasslicher Verstösse gegen Finanzregeln in der Kritik steht.

Darum gehts Nach dem Finanzurteil gewann ManCity in Liverpool

Die Bananen im Fanblock sind eine alte City-Tradition

Der Fanklub «1894» betont Spass und Treue in jeder Liga

Carlo Steiner Redaktor Sport

Manchester City hat am Sonntag das erste Spiel nach dem Finanzskandal gewonnen. Die City-Fans, die beim Spiel an der Liverpooler Anfield Road zur Zielscheibe diverser Provokationen der Heimfans wurden, feierten den Sieg auf ungewöhnliche Art und Weise. Vor dem Spiel und nach den drei Toren verwandelten sie den Gästesektor in ein Meer aus übergrossen aufblasbaren Bananen. Was hat es damit auf sich?

Viele fühlten sich beim Anblick der gelben Gummischläuche sofort an den Titelkampf von 2014 erinnert. Damals sicherte sich Manchester City die Meisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung auf Liverpool. Drei Runden vor Schluss unterlief Liverpool-Legende Steven Gerrard (46) im Spiel gegen Chelsea ein folgenschwerer Ausrutscher. Chelsea ging in Führung, gewann die Partie und Liverpool musste die Tabellenführung später an City abgeben.

Doch die Verbindung zu Gerrards verhängnisvollem Ausrutscher ist wohl eher ein Zufall. Denn die Bananen haben bei Manchester City eine lange Tradition: Schon in den 1980er-Jahren waren sie auf den Rängen immer wieder zu sehen.

Aus Imre Varadi wurde «Imre Banana»

Der Legende nach geht die Tradition auf Ex-City-Spieler Imre Varadi (67) zurück. «Ich kam auf den Platz und da winkte mir jemand mit einer Banane zu. Die Leute fingen an, ‹Imre Banana› zu skandieren. Ich dachte nur: ‹Was?!› Beim nächsten Spiel waren es dann 25 bis 30 Bananen, und alle nannten mich ‹Imre Banana›», blickte Varadi, der von 1986 bis 1988 für City spielte, im Gespräch mit den «Manchester Evening News» zurück.

Laut dem «Guardian» begann alles mit einer Wette zwischen zwei Fans. Allen Busby soll die Banane seinem Freund Frank Newton nur unter der Bedingung ausgeliehen haben, dass er sie mit ins Stadion nimmt.

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Ein bisschen Spass in düsteren Zeiten

Damals pendelte ManCity zwischen der ersten und zweiten Liga – weit entfernt vom Glamour, den der inzwischen dank Milliarden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten finanzstarke Klub heute ausstrahlt. Die Fans der Citizens galten als besonders treu, aber auch als eigenwillig. Schliesslich gab es in England zahlreiche erfolgreichere und auf den ersten Blick attraktivere Klubs.

In einer Zeit, die von Hooliganismus, der tödlichen Katastrophe im Brüsseler Heysel-Stadion, dem Nordirland-Konflikt, dem Falklandkrieg und der im Norden Englands verhassten konservativen Premierministerin Margaret Thatcher geprägt war, liessen sich die Fans ihren Humor nicht nehmen.

Und der soll auch heute noch im Zentrum stehen, erklärt ein Mitglied des City-Fanklubs «1894», der das Bananen-Comeback initiiert hat: «Es soll alle daran erinnern, dass es egal ist, in welcher Liga wir am Ende spielen, wir werden immer da sein. Es ist albern, es ist einfach nur Spass.»

Gute Laune können die Skyblues in jedem Fall gebrauchen. Die Konsequenzen der finanziellen Übertretungen könnten den Verein noch lange verfolgen.