Kieran Trippier verlässt Schär-Klub Newcastle United im Sommer nach viereinhalb Jahren. Der 35-Jährige, der 2025 mit Schär und den Magpies den Ligacup gewann, kommt ablösefrei auf den Markt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kieran Trippier verlässt Newcastle nach Vertragsende im Sommer 2026

2025 gewann er mit Newcastle den Ligacup, erster Titel für den Klub seit 1955

Seine Führungsqualitäten werden enorm geschätzt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Kieran Trippier (35) verlässt Newcastle nach Ablauf seines Vertrags im Sommer. Der Premier-Ligist, bei dem Ex-Nati-Spieler Fabian Schär aktuell verletzt fehlt, schreibt am Samstagmittag offiziell in einer Mitteilung, dass das auslaufende Arbeitspapier mit dem Rechtsverteidiger nicht verlängert wird und Trippiers Zeit bei den Magpies somit zu Ende geht.

«Nach viereinhalb Jahren ist es nun an der Zeit, diesen grossartigen Verein zu verlassen. Hier habe ich mich am wohlsten gefühlt. Es ist emotional für mich. Es war eine unglaubliche Zeit mit euch, ich werde euch alle vermissen. Mit euch einen Titel zu gewinnen, war wirklich etwas ganz Besonderes – der Höhepunkt meiner Karriere», wird Trippier selbst im Statement zitiert.

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Vor rund einem Jahr hatten Trippier und Schär mit Newcastle dank eines 2:1-Siegs gegen Liverpool den englischen Ligacup geholt – für die Magpies war es der erste nationale Titel seit 1955. Als Vize-Captain stemmte der Rechtsverteidiger gemeinsam mit Captain Bruno Guimaraes den Pokal in die Höhe.

«Führungsqualitäten von unschätzbarem Wert»

«Vom ersten Moment an, als er durch die Tür kam, hat er dazu beigetragen, den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln. Seine herausragenden technischen Fähigkeiten trugen massgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei, und seine präzisen Flanken halfen seinen Teamkollegen, zahlreiche Torchancen zu kreieren. Seine Führungsqualitäten waren von unschätzbarem Wert», bedankt sich Newcastle-Coach Eddie Howe (48) in der Mitteilung bei Trippier, der die Magpies zuletzt einige Male als Captain auf das Feld führen durfte.

Der 54-fache englische Nationalspieler wechselte im Januar 2022 von Atlético Madrid zu Newcastle nach England und absolvierte für den Klub insgesamt 157 Partien (4 Tore und 29 Vorlagen). Nach viereinhalb Jahren verabschiedet sich Trippier, der auch in der laufenden Saison zum unangefochtenen Stammpersonal gehörte, aus Newcastle. Der 35-Jährige ist nun ablösefrei auf dem Markt, unter anderem sollen gemäss englischen Medien die AS Monaco sowie Klubs aus der MLS und Saudi-Arabien Interesse an Trippier bekundet haben.