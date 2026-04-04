Darum gehts
- Kieran Trippier verlässt Newcastle nach Vertragsende im Sommer 2026
- 2025 gewann er mit Newcastle den Ligacup, erster Titel für den Klub seit 1955
- Seine Führungsqualitäten werden enorm geschätzt
Kieran Trippier (35) verlässt Newcastle nach Ablauf seines Vertrags im Sommer. Der Premier-Ligist, bei dem Ex-Nati-Spieler Fabian Schär aktuell verletzt fehlt, schreibt am Samstagmittag offiziell in einer Mitteilung, dass das auslaufende Arbeitspapier mit dem Rechtsverteidiger nicht verlängert wird und Trippiers Zeit bei den Magpies somit zu Ende geht.
«Nach viereinhalb Jahren ist es nun an der Zeit, diesen grossartigen Verein zu verlassen. Hier habe ich mich am wohlsten gefühlt. Es ist emotional für mich. Es war eine unglaubliche Zeit mit euch, ich werde euch alle vermissen. Mit euch einen Titel zu gewinnen, war wirklich etwas ganz Besonderes – der Höhepunkt meiner Karriere», wird Trippier selbst im Statement zitiert.
Vor rund einem Jahr hatten Trippier und Schär mit Newcastle dank eines 2:1-Siegs gegen Liverpool den englischen Ligacup geholt – für die Magpies war es der erste nationale Titel seit 1955. Als Vize-Captain stemmte der Rechtsverteidiger gemeinsam mit Captain Bruno Guimaraes den Pokal in die Höhe.
«Führungsqualitäten von unschätzbarem Wert»
«Vom ersten Moment an, als er durch die Tür kam, hat er dazu beigetragen, den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln. Seine herausragenden technischen Fähigkeiten trugen massgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei, und seine präzisen Flanken halfen seinen Teamkollegen, zahlreiche Torchancen zu kreieren. Seine Führungsqualitäten waren von unschätzbarem Wert», bedankt sich Newcastle-Coach Eddie Howe (48) in der Mitteilung bei Trippier, der die Magpies zuletzt einige Male als Captain auf das Feld führen durfte.
Der 54-fache englische Nationalspieler wechselte im Januar 2022 von Atlético Madrid zu Newcastle nach England und absolvierte für den Klub insgesamt 157 Partien (4 Tore und 29 Vorlagen). Nach viereinhalb Jahren verabschiedet sich Trippier, der auch in der laufenden Saison zum unangefochtenen Stammpersonal gehörte, aus Newcastle. Der 35-Jährige ist nun ablösefrei auf dem Markt, unter anderem sollen gemäss englischen Medien die AS Monaco sowie Klubs aus der MLS und Saudi-Arabien Interesse an Trippier bekundet haben.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17