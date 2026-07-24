Dank an Red Bull

«Ich bin Oliver Mintzlaff von Red Bull sehr dankbar, dass wir die Verhandlungen führen konnten. Wir waren gemeinsam der Auffassung, dass die gleichzeitige Ausübung seines Amtes bei RB und des Bundestrainers sich nur schwer miteinander vereinbaren lassen.»

«In Anerkennung an RB, den Vertrag mit Klopp vorzeitig zu beenden, hat sich der DFB zu zwei Dingen bereit erklärt. Es wird eine Zuwendung seitens des DFB an die RB-nahe Stiftung Wings for Life in der Höhe von einer Million Euro und es wird drei Länderspiele der DFB-Elf in Leipzig geben.»