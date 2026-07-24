Klopp stellt sein Team vor
«Mit Linders habe ich bei Liverpool lange zusammengearbeitet, der ist ein aussergewöhnlicher Trainer, der auch richtig Bock auf die Aufgabe hat. Mit Peter Krawietz habe ich seit fast 30 Jahren zusammengearbeitet, der mein Vertrauen geniesst. Ich habe aber noch nie einen Freund eingestellt, doch einige werden es mit der Zeit, wenn man lange zusammenarbeitet. Sven Bender haben wir Unterhaching nicht weggenommen, sondern der Vertrag wurde zuvor aufgelöst. Ich kenne ihn lange und er kennt den DFB. Zudem mein «Berater» Marc Kosicke: Er wird Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation. Wir wollen jeden Stein umdrehen. Aber wenn darunter nichts Gutes ist, legen wir ihn wieder drauf.»
Klopp mit Nachricht an die Medien
«Ich war schon überrascht – nicht verärgert, noch nicht –, wie viel im Prozess rauskam an die Presse. Wir sollten in der Berichterstattung «richtig vor schnell stellen» bei der Berichterstattung.» Ob man, wenn man was erfährt, das dann auch direkt raushauen muss, stellt Klopp in Frage. «Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Famile nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Ich mache diesen Job, obwohl ich gesehen habe, wie ihr mit Nagelsmann umgeht.
«Besonderer Tag»
«Die Anfrage war schon mal da, da ha's nicht funktioniert. Man rechnet vielleicht damit, dass die Anfrage nochmals kommt, dennoch ist die Vertragsunterschrift ein sehr besonderer Tag für mich.» Dafür sei er sehr dankbar.
Klopps erste Worte
«Erfreut» gehe er die Aufgabe an, sagt Klopp. Er habe keine Zweifel, auch wenn er in die Prozesse noch nicht so richtig eingebunden war. «Es wäre aber auch eine coole Nummer gewesen, wenn Ihr jetzt alle hierher gekommen wärt und das Gremium dann entschieden hätte, dass ich nicht Trainer werde.»
Watzke übernimmt
«Am Ende sieht alles so einfach aus, aber das war schon relativ kompliziert am Anfang. Das Thema mit Red Bull, die richtigen Schlüsse zu ziehen», erklärt Watzke. Er habe schmunzeln müssen, dass er in den Medien gelesen habe, dass man gar nicht aufgearbeitet habe, was schief gelaufen ist. Man habe dazu auch Nachfolger Klopp einbeziehen wollen und werde das in den nächsten Wochen und Monaten machen.
Dank an Red Bull
«Ich bin Oliver Mintzlaff von Red Bull sehr dankbar, dass wir die Verhandlungen führen konnten. Wir waren gemeinsam der Auffassung, dass die gleichzeitige Ausübung seines Amtes bei RB und des Bundestrainers sich nur schwer miteinander vereinbaren lassen.»
«In Anerkennung an RB, den Vertrag mit Klopp vorzeitig zu beenden, hat sich der DFB zu zwei Dingen bereit erklärt. Es wird eine Zuwendung seitens des DFB an die RB-nahe Stiftung Wings for Life in der Höhe von einer Million Euro und es wird drei Länderspiele der DFB-Elf in Leipzig geben.»
Auch Per Mertesacker kommt
In der Geschäftsführung Sport übernimmt Per Mertesacker ab Januar 2027 von Andreas Rettig, bestätigt Neuendorf. Der Vertrag mit Rettig wird nicht verlängert. Rettig war schon seit längerem mit Mertesacker im Gespräch, für den Fall, dass im Verband eine geeignete Stelle frei werden würde, erklärt der Präsident. Mertesacker wird Ende Jahr noch einmal gesondert vorgestellt werden, da Rettig noch im Amt bleibt bis Ende Jahr.
Neuendorf beginnt
«Ich freue mich sehr darüber, dass wir die Sitzung heute Morgen abgeschlossen haben und Jürgen Klopp einstimmig gewählt wurde.» Peter Krawietz, Pepijn Lijnders und Sven Bender werden Co-Trainer. «Klopp war von Anfang an unser Wunschkandidat», erklärt der DFB-Präsident.«Die persönlichen Gespäche haben uns in dieser Sichtweise nur bestärkt. Wir haben ihn wahrgenommen als einen, der voller Energie ist und grosse Lust hat auf diese Aufgabe.» Der DFB strebt eine langfristigr Zusammenarbeit an. Der Vertrag läuft vom 15. August bis nach der WM 2030.
Da ist er
Jürgen Klopp, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke (Vize) sind da.
Willkommen im Ticker
Um 11 Uhr stellt der DFB seinen neuen Trainer vor. Dass Jürgen Klopp nach dem WM-Debakel vom zurückgetretenen Julian Nagelsmann übernimmt, ist längst ein offenes Geheimnis. Hier im Stream und Ticker bekommst du Klopps erste Aussagen als Bundestrainer live mit.