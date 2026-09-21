Die Pressekonferenz ist vorbei
Tami verabschiedet sich. Obs seine letzte Nati-PK war, kann er noch nicht sagen.
Ist Jashari der Gewinner des Falls Xhaka?
«Es gibt keine Gewinner. Aber klar: Wenn er nicht dabei ist, gibts Platz für andere. Da kann Ardon oder Aebischer oder sonstwer in die Bresche springen. Das kann ja auch in der Quali passieren, dass Granit ausfällt. Wir brauchen eine starke Mannschaft, auch ohne Xhaka. Erfahrene Spieler wie Akanji, Elvedi oder Freuler müssen jetzt Verantwortung übernehmen.»
Tami zum Fall Alessandro Romano
«Im Moment ist das Reglement so, dass er das so machen kann. Wir haben vieles unternommen, um ihn von der Schweiz zu überzeugen. Am Ende hat sein Herz anders entschieden. Jetzt freuen wir uns über jene Jungen, die in einer ähnlichen Situation waren und nur hier sind wie Boteli, Britschgi oder Athekame. Vier verschiedene Nationaltrainer haben Alessandro innerhalb von zwei Jahren besucht. Aber wie gesagt: Wenn sein Herz anders entscheidet, können wir nichts machen.»
Tami zu Noah Okafor
«Ich wollte einen so guten Athleten wie ihn nie verlieren. Aber Murat (Yakin) war sehr klar in seiner Pressekonferenz. Noahs Qualitäten passen manchmal nicht zu seiner Spielidee. Das hat Murat gut erklärt, weshalb Noah keinen Platz im Team hat. Die Spieler sehen das Thema nur aus eigener Perspektive. Der Trainer muss das ganze Bild sehen. Murat alles probiert, um ihn zu integrieren. Am Ende waren wir mit seinen Leistungen nicht zufrieden.»
Tami über die Auswirkung aufs Nati-Image
«Das ist eine private Sache. Die Nati hat damit nichts zu tun. Gleiches gilt für seine politischen Äusserungen. Das respektieren wir.»
Tami über die Kommunikation
«Es ist alles gegangen. Granits Entscheidung ist auch schnell gefallen. Auch wenn es für ihn nicht einfach war.»
Tami über den sportlichen Ausfall
«Es sind neue, junge Spieler dabei. Diese Nations League ist wichtig für unsere Entwicklung. Die Neuen müssen integriert werden. Da wäre ein Leader wie Granit natürlich wichtig. Aber wir haben auch andere Anführer. Ziel ist die Quali für die nächste EM. Dafür müssten wir mindestens in Topf 2 kommen.»
Tami über den Fall Xhaka
«Ich habe seit Freitag oder Samstag vom Thema gewusst. Ich bin froh darüber, wie Granit heute reagiert und Verantwortung übernommen hat. Wir können alle Fehler machen. Wichtig ist, es auch zuzugeben. Ich schätze seine Reaktion sehr. Für die Mannschaft ist das wichtig. Denn für uns ist jetzt ein wichtiger Moment nach der WM. Da muss sein Fall nicht Priorität haben. So ist das Thema vorerst erledigt. Zu impfen war für uns nie Pflicht, nur eine Empfehlung.»
Begrüssung
Der erste Nati-Zusammenzug nach der WM ist lanciert, die meisten Spieler sind in Belek (Türkei) eingetroffen. Doch aktuell gibt nur ein Thema rund um die Nati zu reden: das Covid-Geständnis von Granit Xhaka. Was sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami dazu? Die Pressekonferenz gibts ab 16 Uhr im Ticker und im Livestream.