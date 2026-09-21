Tami über den Fall Xhaka

«Ich habe seit Freitag oder Samstag vom Thema gewusst. Ich bin froh darüber, wie Granit heute reagiert und Verantwortung übernommen hat. Wir können alle Fehler machen. Wichtig ist, es auch zuzugeben. Ich schätze seine Reaktion sehr. Für die Mannschaft ist das wichtig. Denn für uns ist jetzt ein wichtiger Moment nach der WM. Da muss sein Fall nicht Priorität haben. So ist das Thema vorerst erledigt. Zu impfen war für uns nie Pflicht, nur eine Empfehlung.»