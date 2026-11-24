Poker-Erfolg für Neymar: Der Brasilianer gewann in seiner Heimat erstmals ein Turnier und sahnte dabei richtig ab. Über 50'000 Franken hat er gewonnen.

Darum gehts Neymar hat in Brasilien erstmals ein Pokerturnier gewonnen

Der Fussball-Star räumte umgerechnet rund 54'000 Franken ab

Turnier endete um 2 Uhr in der Nacht, am nächsten Vormittag wurde er zum Training erwartet

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der brasilianische Fussball-Superstar Neymar (34) hat in seiner Karriere mehrere hundert Millionen mit Spielergehalt, Werbe- und Sponsorendeals verdient. Nun ist sein Vermögen noch einmal etwas angewachsen, jedoch nicht durch den Fussball: Der ehemalige Barça- und PSG-Star hat in Brasilien erstmals ein Pokerturnier gewonnen.

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Am Freitag siegte er beim Tagesturnier der brasilianischen Pokerserie BSOP im Final gegen einen guten Kumpel und räumte umgerechnet knapp 54'000 Franken ab – bei einem Einsatz von etwas über 2100 Franken. «Ich bin überglücklich. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich hoffe, dass dies der erste von vielen Erfolgen hier bei der BSOP ist», sagte Neymar, der schon seit langer Zeit im Pokerfieber ist, gemäss «Globo Esporte».

Training nur wenige Stunden nach Sieg

Am Turnier im Sheraton WTC Hotel in São Paulo nahmen 121 Spielerinnen und Spieler teil. «Ich treffe hier Freunde und Menschen aus der Pokerwelt, zu denen ich aufschaue – Leute, von denen ich gelernt habe. Dass ich heute mein erstes Turnier gewonnen habe, macht mich unglaublich glücklich», sagte Neymar zu seinem Erfolg, der um ca. 2 Uhr in der Nacht feststand.

Brisant: Am nächsten Morgen um 11 Uhr wurde er bereits wieder zum Training des FC Santos erwartet, um sich für das Spiel am Montag gegen Gremio vorzubereiten. Die Partie endete mit einer 0:2-Niederlage für Neymar und seine Teamkollegen.