Raphael Wicky startet ein neues Kapitel in den USA. Der frühere Basel- und YB-Coach übernimmt den Trainer-Job bei Sporting Kansas City.

Darum gehts Raphael Wicky wird neuer Trainer von Sporting Kansas City ab heute

Er führte YB 2022 zum Double und wurde 2024 entlassen

Sporting Kansas City ersetzt Peter Vermes nach enttäuschender Saison in MLS

Joël Hahn Redaktor Sport

Raphael Wicky (48) sitzt wieder auf der Trainerbank. Der frühere YB-Coach wird noch heute bei Sporting Kansas City vorgestellt und übernimmt damit sein zweites Engagement in der amerikanischen Major League Soccer.

Der Oberwalliser bringt Erfahrung aus Europa und den USA mit: Neben Stationen beim FC Basel und als YB-Coach, wo er 2022 das Double holte, trainierte Wicky 2020/21 schon Chicago Fire und betreute zuvor die U17-Nationalmannschaft der USA.

Nach seiner Entlassung in Bern und einer Weiterbildung als Sportmanager in St. Gallen startet Wicky nun in der Heimat seiner Frau neu. Bei Sporting Kansas City soll er Peter Vermes (59) ersetzen und den Klub nach einer enttäuschenden Saison wieder nach vorne bringen. Die Bestätigung über Wicky als neuen Coach soll am Montagabend öffentlich werden.