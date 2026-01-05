DE
FR
Abonnieren

Neues Kapitel in den USA
Raphael Wicky wird neuer Coach von Sporting Kansas City

Raphael Wicky startet ein neues Kapitel in den USA. Der frühere Basel- und YB-Coach übernimmt den Trainer-Job bei Sporting Kansas City.
Publiziert: 16:31 Uhr
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
1/5
Raphael Wicky kehrt zurück. Der 48-jährige Oberwalliser übernimmt bei Sporting Kansas City.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Raphael Wicky wird neuer Trainer von Sporting Kansas City ab heute
  • Er führte YB 2022 zum Double und wurde 2024 entlassen
  • Sporting Kansas City ersetzt Peter Vermes nach enttäuschender Saison in MLS
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Joel_Hahn_Praktikant Sport _Blick Sport _2-Bearbeitet.jpg
Joël HahnRedaktor Sport

Raphael Wicky (48) sitzt wieder auf der Trainerbank. Der frühere YB-Coach wird noch heute bei Sporting Kansas City vorgestellt und übernimmt damit sein zweites Engagement in der amerikanischen Major League Soccer.

Der Oberwalliser bringt Erfahrung aus Europa und den USA mit: Neben Stationen beim FC Basel und als YB-Coach, wo er 2022 das Double holte, trainierte Wicky 2020/21 schon Chicago Fire und betreute zuvor die U17-Nationalmannschaft der USA.

Mehr zur MLS
Müller verrät, warum er jetzt Vollbart trägt
Mit Video
Geheimnis gelüftet
Müller verrät, warum er jetzt Vollbart trägt
In diesen Mega-Stadien bestreitet die Nati ihre WM-Spiele
Mit Video
Erst Kalifornien, dann Kanada
In diesen Mega-Stadien bestreitet die Nati ihre WM-Spiele
Messi hat Ärger wegen seiner Luxusvilla auf Ibiza
Teilabriss droht
Messi hat Ärger wegen seiner Luxusvilla auf Ibiza

Nach seiner Entlassung in Bern und einer Weiterbildung als Sportmanager in St. Gallen startet Wicky nun in der Heimat seiner Frau neu. Bei Sporting Kansas City soll er Peter Vermes (59) ersetzen und den Klub nach einer enttäuschenden Saison wieder nach vorne bringen. Die Bestätigung über Wicky als neuen Coach soll am Montagabend öffentlich werden.

In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Basel
        FC Basel