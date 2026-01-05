DE
Nach nur 33 Tagen
Trainer Nancy nach nur acht Spielen bei Celtic weg

Nur acht Spiele, schon wieder raus: Wilfried Nancy ist nicht mehr Trainer von Celtic Glasgow. Nach sechs Niederlagen aus acht Partien, darunter 1:3 gegen die Rangers, zieht der Klub die Reissleine – sein Vertrag wäre bis 2028 gelaufen.
Der am 4. Dezember 2025 verpflichtete Wilfried Nancy ist bereits nicht mehr Trainer von Celtic Glasgow. Der 48-jährige Franzose stand bloss während acht Partien an der Seitenlinie und verlor davon sechs. Zuletzt kassierte Celtic gegen Stadtrivale Rangers eine 1:3-Niederlage. Der Final im Ligacup gegen St. Mirren ging ebenfalls mit 1:3 verloren. In der Meisterschaft liegt Celtic sechs Punkte hinter Heart of Midlothian auf dem 2. Tabellenplatz.

Nancy folgte auf Martin O'Neill, der Ende Oktober interimistisch den entlassenen Brendan Rodgers ersetzt hatte. Sein Vertrag wäre noch bis 2028 gelaufen. Zuvor war er Trainer in der MLS für die Columbus Crew.

