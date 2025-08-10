Für jungen YB-Fan aus Schottland geht Traum in Erfüllung

Das Video des kleinen Celtic-Fans Joshua, der nach dem Champions-League-Auftritt von YB in Glasgow mit den Berner Fans tanzte, ging um die Welt. Mittlerweile ist Joshua YB-Fan. Blick hat ihn beim Spiel gegen Sion getroffen.

Marvin Keller (23) sorgt nach dem 0:0 gegen Sion für einen Moment, den ein kleiner Junge aus Schottland nie mehr vergessen wird. Der YB-Goalie geht aus den Katakomben des Wankdorfs zurück aufs Feld, posiert mit dem jungen Fan namens Joshua, der eingehüllt ist in YB-Schal und Celtic-Shirt, für ein Foto. Minutenlang hatte dieser davor am Gitter stehend darum gebettelt und immer wieder nach ihm gerufen.

Celtic-Fan Joshua und YB? Das kommt einem doch bekannt vor. Die Geschichte ging um die Welt. Nach dem Champions-League-Auftritt von YB in Glasgow im Januar (0:1) waren die meisten Zuschauer schon weg, als der kleine Joshua alleine mit dem noch vollen YB-Auswärtsblock tanzte – und diesen gewissermassen auch tröstete. Danach wurde er sogar mit seinem Vater für ein Spiel nach Bern eingeladen, inklusive Stadionrundgang.

Vater und Sohn haben in Bern Freunde gefunden

Offensichtlich hat es dem kleinen Joshua hier sehr gut gefallen. Denn Vater Kevin und sein Sohn reisten nun ein zweites Mal für das Wochenende nach Bern – diesmal ohne Einladung von YB. Man habe sich selbstverständlich riesig gefreut, als man davon gehört habe, meldet der Klub, der die Bilder des Jungen in Bern auf Instagram teilte.

Blick trifft das schottische Vater-Sohn-Gespann beim Sion-Spiel auf der Tribüne im Wankdorf. Sie erzählen, wie Joshua YB-Fan geworden ist – und wie sie hier in Bern beim ersten Besuch im Frühjahr bereits Freunde gefunden hätten. Einer davon ist YB-Fan François mit seinem Sohn Jonas. Zusammen posieren die vier für ein Foto. Die Buben hätten am Wochenende in Bern sogar zusammen Fussball gespielt.

Von einer anderen Familie seien sie am Freitag zum Znacht im Rosengarten eingeladen worden, berichtet Vater Kevin freudig. Nach dem ersten Aufeinandertreffen seien sie in regelmässigem Kontakt geblieben.

Die Geschichte soll eine Fortsetzung finden

Der kleine Joshua hat eine riesige Freude, als Marvin Keller nach dem Match zu ihnen kommt. Denn Vater Kevin hat seinem Sohn, der während des ganzen Matchs im Celtic-Trikot und mit riesiger YB-Fahne mitfieberte, vor dem Spiel ein grünes YB-Goalieleibchen gekauft. Dieses hat Keller nun signiert. «Das Trikot war teuer, aber es waren die am besten investierten 100 Franken meines Lebens», lacht der Vater.

Die lautstarken Rufe vom jungen Fan am Gitter locken übrigens auch Jaouen Hadjam (22) für ein Foto an. Joshua bilanziert danach mit leuchtenden Augen: «Mir hat das Spiel gefallen, aber das 1:0 hätte YB schon verdient.»

Die Geschichte des kleinen Celtic-Fans mit der grossen YB-Fahne soll eine Fortsetzung finden. Vater Kevin spricht schon davon, wieder nach Bern zu kommen. Und die Berner Freunde werden bald auch in Schottland erwartet.