Darum gehts Quincy Promes verhaftet und nach Amsterdam ausgeliefert wegen Verbrechen

Ehemaliger niederländischer Nationalspieler in Drogenhandel und Gewalttat verwickelt

50 Länderspiele absolvierte Quincy Promes (33) für die holländische Nationalmannschaft. In den vergangenen Jahren geriet seine Fussballkarriere aber immer mehr in den Hintergrund. So spielte er zuletzt nur noch für United FC, einen Verein in der zweiten Liga der Vereinigten Arabischen Emirate.

Stattdessen machte Promes wiederholt mit Verbrechen auf sich aufmerksam. Bereits 2020 soll er seinem Cousin mit einem Messer ins Bein gestochen haben. Ein Jahr später verurteilte ihn das Amsterdamer Strafgericht erneut – diesmal wegen Drogengeschäften. M ehr als 1350 Kilogramm Kokain soll er mit seinen Komplizen durch den Hafen von Antwerpen geschmuggelt haben.

Gegen den Holländer wurde deshalb eine Gefängnisstrafe von insgesamt siebeneinhalb Jahren verhängt, gegen die er im Anschluss Berufung einlegte. Abgesessen hat er seine Strafe nie. Da Promes während der Verurteilungen bei Spartak Moskau unter Vertrag stand, konnte er nicht überführt werden. Zwischen Holland und Russland besteht nämlich kein Auslieferungsvertrag.

Bereits letzte Woche verhaftet

Zwischen Holland und den Vereinigten Arabischen Emirate besteht allerdings ein solcher – zumindest beschränkt. Von diesem machte die holländische Justiz nun Gebrauch. Bereits letzte Woche wurde Promes von der Polizei in Dubai festgenommen. Jetzt wurde der 33-Jährige per gechartertem Flugzeug zurück nach Amsterdam gebracht, wo er bis zu den endgültigen Urteilen in einem Gefängnis festgehalten wird.