Blick enthüllt Julia Stierli

So lief die Schnitzeljagd zur Kader-Bekanntgabe ab

1/11 Gian-Marco (l.) und Dominik enthüllen den Namen von Julia Stierli. Foto: Thomas Meier

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die seit Freitagmittag via Social Media gestreuten Hinweise führen ins «Studio», einem Café im Ringier Pressehaus im Zürcher Seefeld. Dort liegt eine Blick-Sonderausgabe auf, die den zweiten der 23 von Pia Sundhage (65) für die Heim-EM nominierten Namen veröffentlicht. Auf der Titelseite: Julia Stierli (28), die Verteidigerin vom SC Freiburg.

Die ersten, die dem Geheimnis auf die Spur kommen, sind Dominik (23) und Gian-Marco (19). Via Instagram haben sie von der Aktion erfahren und sogleich die Push-Funktion aktiviert. Als die ersten Hinweise veröffentlicht werden, sind die beiden am Bahnhof Stadelhofen auf dem Weg zum Mittagessen. «Die Verpflegung musste warten, denn wir wussten: Nun müssen wir uns beeilen.»

Für ihre gute Spürnase werden sie belohnt. Blick-Expertin Lara Dickenmann (39) überreicht den beiden Tickets für das EM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Schweden im Letzigrund. Die beiden Fussball-Fans freuts. «Sehr cool, denn bisher hatten wir noch keine Tickets», so Dominik. Seit Jahren interessiert er sich als Sympathisant der FCZ-Frauen für Frauenfussball. Zuletzt besuchte er mit Gian-Marco das Final-Hinspiel der AWSL zwischen GC und YB. Die Lieblingsspielerinnen der beiden: Nadine Riesen und Nadine Böhi.

Dickenmann findet Aktion «cool»

Ob diese zwei dabei sind, wird sich übers Wochenende weisen. Sicher dabei ist Julia Stierli (28). Die Ex-FCZlerin ist seit Jahren fester Bestandteil der Nati. «Ihre Nomination hat sich abgezeichnet», sagt Dickenmann. «Sie hat ein Profil, das es nicht so oft gibt. Ein Linksfuss mit einer guten Spielauslösung und guten Standards.»

Der ehemalige Nati-Star Dickenmann findet die Aktion cool: «Die Leute werden animiert, mitzumachen. Schön ist, dass auch viele Familien und Kinder teilnehmen.» Blick belohnt zwei weitere Teilnehmer mit je zwei Tickets für EM-Spiele in Zürich.

Neben Stierli werden am Freitag vier weitere Namen enthüllt. An der EM dabei sind auch Elvira Herzog (25) und Livia Peng (23) sowie Noemi Ivelj (18) und Ana-Maria Crnogorcevic (34). Die Aktion läuft bis am Montagmorgen, wenn der letzte der 23 Namen enthüllt wird.

