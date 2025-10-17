Thomas Tuchel erklärt Jude Bellinghams Fehlen im englischen Kader für das Lettland-Spiel. Der Trainer betont, es sei keine Strafe, sondern eine Fitnessfrage, und plant ein Gespräch über Bellinghams zukünftige Rolle im Nationalteam.

Darum gehts Bellingham nicht im England-Kader, Tuchel plant persönliches Gespräch

Tuchel betont Wichtigkeit von Verhaltenskodex neben sportlichen Leistungen

In Thomas Tuchels Kader für das WM-Qualifikationsspiel Englands gegen Lettland (5:0) fehlte ein grosser Name: Superstar Jude Bellingham (22). Der deutsche Coach erklärt nun seine Beweggründe für die Ausbootung des Mittelfeldspielers von Real Madrid und kündigte zugleich ein persönliches Gespräch mit Bellingham an, um dessen zukünftige Rolle bei den «Three Lions» zu besprechen.

«Nicht verhandelbar»

Laut Tuchel lag Bellinghams Nichtberücksichtigung vor allem an dessen mangelnder Fitness – der Engländer kehrt gerade von einer Schulteroperation zurück. «Er ist ein wichtiger Spieler, ein grosser Spieler. Ich werde mit vielen Spielern sprechen, besonders mit denen, die aktuell nicht im Kader waren», so der Coach.

Gleichzeitig widersprach Tuchel Gerüchten, dass es sich bei der Massnahme um eine Strafe gehandelt habe. Allerdings betonte er auch, dass für ihn mehr als nur die sportliche Leistung zähle – auch das Verhalten abseits des Platzes sei entscheidend. Das sei für ihn «nicht verhandelbar».

England bald wieder im Einsatz

In weniger als einem Monat steht das nächste Spiel der Engländer an. Da sie bereits als Gruppensieger feststehen, möchte Tuchel «einige Minuten im Team verteilen», also zuletzt nicht berücksichtigte Spieler einsetzen. Ob damit auch Bellingham wieder eine Chance bekommt?