Weltmeister-Verteidiger Sergio Ramos hängt nochmals eine Saison an. Der Spanier wird künftig in Mexiko spielen – mit ganz spezieller Trikotnummer.

1/5 Verdient sein Geld nun in Mexiko: Sergio Ramos. Foto: AFP

Auf einen Blick Sergio Ramos spielt neu in Mexiko Fussball

Ramos wählt Trikotnummer 93 bei neuem Verein als Erinnerung an «La Decima»

Joël Hahn Praktikant Sport

Mit 38 ist noch nicht Schluss: Verteidiger-Legende Sergio Ramos will das Ende seiner Fussballerkarriere noch etwas hinauszögern. Neu wird der Spanier in Mexiko spielen.

Ramos, zuletzt noch bei Sevilla unter Vertrag, war aber seit vergangenen Sommer vereinslos. Nun soll es also nochmals eine ganz neue Aufgabe sein. Bei Monterrey hat der Weltmeister von 2010 einen Ein-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Beim mexikanischen Klub wird Ramos die Trikotnummer 93 tragen. Es ist eine Reminiszenz an einen der grössten Momente von Ramos bei Real Madrid. Ramos erinnert mit der Zahl an den Champions-League-Final von 2014. Bis kurz vor Schluss lagen die Königlichen dort gegen Stadtrivale Atletico Madrid zurück, ehe der grosse Moment von Ramos kam.

In der dritten Minute der Nachspielzeit köpfelt er den Ball zum 1:1 in die Maschen – und bei Real brechen alle Dämme. Am Ende sollte Ramos mit seinem Team zum insgesamt zehnten Mal die Königsklasse gewinnen.

Auf Instagram würdigt sein ehemaliger Club Real Madrid diese Geste ebenfalls und wünscht Sergio Ramos für das neue Kapitel nur das Beste. Ob er auch in Mexiko nochmals für solche Herzschlag-Momente sorgen kann?

