Die Transfer-Deadline in den Top-5-Ligen ist am Freitag verstrichen. Diese Frist gilt jedoch nicht für vertragslose Spieler. Einige bekannten Namen haben keinen Arbeitgeber und können noch verpflichtet werden.

Adrien Rabiot (29)

Bei der Europameisterschaft in Deutschland stand der Franzose – bis auf eine Gelbsperre – in jedem Spiel in der Startelf der «Équipe Tricolore». Auch bei seinem bisherigen Verein Juventus Turin gehörte der zentrale Mittelfeldspieler bis zuletzt zum Stammpersonal. Dennoch hat der 29-Jährige entschieden, die Piemonteser nach fünf Jahren und über 200 Spielen zu verlassen – Ziel noch immer ungewiss. Zuletzt wurden Barcelona und Milan als mögliche Adressen gehandelt.

Memphis Depay (30)

Auch der Holländer zählte bei der EM zu den Stützen seiner Mannschaft. Bis zum Saisonende ging der ehemalige Barça-Spieler für Atlético Madrid auf Torejagd. Dem 30-Jährigen lief es in seinen anderthalb Jahren in der spanischen Hauptstadt aber nicht wie erwünscht – oft fiel der Offensiv-Mann verletzt aus. Die Zusammenarbeit endete mit einer Vertragsauflösung. Aktuell machen Gerüchte über ein weiteres Engagement in Spanien die Runde. Neben einem Wechsel nach Sevilla ist auch ein Verbleib in Madrid möglich – und zwar beim Quartierverein Rayo Vallecano. Dort würde Depay mit dem Ex-Real-Star James Rodriguez (33) auf einen prominenten Mitspieler stossen.

Mats Hummels (35)

Anders als die beiden oben Erwähnten verpasste der deutsche Innenverteidiger ein EM-Aufgebot trotz einer starken Saison bei Borussia Dortmund, die mit einer Niederlage im Champions-League-Final endete. Nicht zuletzt aufgrund interner Streitigkeiten um Ex-Trainer Edin Terzic kam eine Vertragsverlängerung bei Schwarz-Gelb am Ende nicht mehr infrage. Seither wurde der 35-Jährige mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht. Mit einer Unterschrift bei Brighton, Real Sociedad oder Mallorca wurde nichts, am Dienstagmorgen lassen Berichte aus Italien verlauten, dass sich möglicherweise auch der Wechsel zur AS Roma zerschlägt, obwohl dieser bereits als so gut wie fix gegolten hatte. Am Mittwochmorgen meldet Transfer-Experte Fabrizio Romano aber, dass der Deal dennoch zu Stande kommen wird.

Sergio Ramos (38)

Fünfmal spanischer Meister und viermal Champions-League-Sieger mit Real Madrid, zweifacher Europameister und Weltmeister. Das Palmares des spanischen Abwehr-Haudegens kann sich wahrlich sehen lassen. Das einjährige Intermezzo bei seinem Jugendklub Sevilla endete nach einer Saison bereits wieder. Nun zieht es den mittlerweile 38-Jährigen wohl in die Wüste – die Unterschrift beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Orobah soll bevorstehen. Beim Aufsteiger würde er mit seinem Landsmann Christian Tello (Ex-Barcelona) zusammenspielen.

Dele Alli (28)

Auf rund 100 Millionen wurde der Marktwert des Engländers noch vor sechs Jahren geschätzt. Mit herausragenden Leistungen bei Tottenham eroberte er die Herzen der Fans im Eiltempo. Doch auf den Höhenflug folgte der Fall. Der heute 28-Jährige fiel in eine Depression, hatte mit Alkohol- und Tablettensucht zu kämpfen, die er mittlerweile überwunden hat. Im vergangenen Sommer machte er in einem emotionalen Interview öffentlich, dass er als Sechsjähriger sexuell missbraucht worden war. Wo der ehemalige Nationalspieler seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt. Sein letzter Einsatz datiert aus dem Februar 2023 im Trikot von Besiktas Istanbul.

Joel Matip (33)

Acht Jahre spielte der Deutsch-Kameruner unter Jürgen Klopp bei Liverpool. Der heute 33-Jährige stiess ein Jahr nach dem Kulttrainer von seinem Jugendverein Schalke zum Team und feierte mit den Reds einen Meistertitel, einen Champions-League-Triumph, einen FA- und zwei League-Cup-Siege. Nach 201 Einsätzen endete bei Liverpool in diesem Sommer nicht nur die Ära Klopp, sondern eben auch die Ära Matip. Nur der Innenverteidiger-Kollege Joe Gomez (27) spielte in seiner Karriere länger unter Klopp. Aktuell steht ein Transfer zu West Ham im Raum.

Anthony Martial (28)

Die von Höhen und Tiefen geprägte Zeit des einstigen 60-Millionen-Transfers bei Manchester United ging in diesem Sommer zu Ende. Vor neun Jahren kam der heute 28-jährige Franzose als Jahrhunderttalent aus Monaco nach England. In seiner letzten Saison kam der Stürmer in der Rückrunde gar nicht mehr zum Einsatz. Gerüchten zufolge beschäftigt sich der Champions-League-Teilnehmer Lille mit einer Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers.

Ivan Perisic (35)

Der ehemalige Spieler von Wolfsburg, Dortmund, Inter Mailand, und Tottenham steht nach einem Kurzaufenthalt bei Hajduk Split wieder ohne Vertrag da. Der Flügelspieler, der mit der kroatischen Nationalmannschaft einen zweiten und einen dritten Platz bei Weltmeisterschaften holte, schloss sich im vergangenen Sommer nach 17 Jahren Abwesenheit seinem Heimatverein an und löste damit bei den Fans Euphorie aus – diese kippte aber schnell in Frust um. Nach nur 12 Einsätzen für Hajduk soll Persic dem neuen Trainer Gennaro Gattuso (46) seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben. Der Italiener sprach auch öffentlich von disziplinarischen Problemen. Am Freitag wurde sein Vertrag einvernehmlich aufgelöst. Perisic zieht es wohl zurück in die Serie A, wo er sich Como (mit Coach Cesc Fabregas) anschliessen könnte.