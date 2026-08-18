In der Serie «A Beautiful Obsession», die am 19. August auf Amazon Prime startet, spricht Pep Guardiola offen über einen möglichen Rücktritt, seinen Herzschmerz nach der Scheidung sowie die Leidenschaft nach dem Sport. So nah hat man den Star-Trainer nur selten erlebt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amazon-Serie zeigt intime Einblicke in Guardiola und Fussballbesessenheit

10 Jahre ManCity – Doku ab 19. August

Star-Trainer erwägt Karriereende

Davide Malinconico Redaktor Sport

Am 19. August erscheint in Grossbritannien die vierteilige Amazon-Dokumentation «A Beautiful Obsession», die ungeschönte Einblicke in die finalen Kapitel der Guardiola-Ära bei Manchester City verspricht. Dass Pep Guardiola (55) besessen vom Fussball ist, überrascht eingefleischte Fans kaum. Doch die Serie offenbart Facetten, die selbst für Kenner neu sein dürften.

Guardiola erwägt Rücktritt

Zum einen erfährt das Publikum laut «The Sun», dass der nach Sir Alex Ferguson (84, 49 Titel) erfolgreichste Trainer der Fussballgeschichte (40 Titel) tatsächlich erwägt, seine Karriere an der Seitenlinie komplett zu beenden. Fussball ohne Pep? Für viele kaum vorstellbar. Doch der Spanier plant nach seinem City-Aus eine lange – womöglich dauerhafte – Auszeit, um sich seinem Privatleben zu widmen.

In der Doku gibt er preis: «Ich weiss selbst noch nicht, was ich tun werde. Es wird schwierig sein, zurückzukommen – das ist mein derzeitiges Gefühl. Ich muss viele Dinge, die in meinem Privatleben passiert sind, erst einmal verarbeiten.»

Was er damit meinen könnte? Die Scheidung von seiner Frau Cristina Serra (52), mit der er seit 2014 verheiratet war.

Intime Einblicke

Das führt direkt zur nächsten intimen Enthüllung: Während einer Wut-Ansprache vor den ManCity-Profis sprach Guardiola offen über sein Ehe-Aus: «Ich bin verdammt noch mal von der schönsten Frau auf eurem Planeten geschieden. Ich liebe sie unglaublich. Aber wir haben die Leidenschaft verloren.»

Gleichzeitig forderte er von seinen Spielern genau das ein, was ihm in seiner Beziehung und dem Team auf dem Platz zuletzt fehlte: «Was auch immer ihr in eurem Leben tut, tut es mit Leidenschaft. Ich will keine guten Spieler, ich will Spieler mit Leidenschaft.»

Eindringlich redete er seinem Team ins Gewissen: «Ich lasse mein Leben zurück, meine Familie ist weg – und das alles für euch.» Damit könnte er auf seinen im November 2024 verlängerten Vertrag in England anspielen, obwohl Serra bereits 2019 mit den Kindern zurück nach Barcelona gezogen war. Wenige Wochen nach der Vertragsverlängerung wurde die Trennung offiziell.

Guardiola legte nach: «Und was gebt ihr mir dafür zurück? Diese verdammte Leistung, die ihr gerade gezeigt habt – ihr alle! Das ist eine Schande, Jungs. Und ihr wisst, was passieren wird: Ihr werdet einen anderen Trainer bekommen.»

Die Sucht nach Fussball

Genauso kam es schliesslich auch. Ob der Star-Trainer je wieder an die Seitenlinie zurückkehren wird, steht zurzeit in den Sternen. Doch in der Doku bringt Guardiola seine Obsession für diesen Sport selbst auf den Punkt: «Es ist das Vergnügen, meine Mannschaft gut spielen zu sehen. Das ist das Motto, wenn ich jeden Tag aufwache.» Und weiter: «Es macht so süchtig, dass ältere Trainer in den Ruhestand gehen und dann zurückkommen wollen. Sie können ohne das nicht leben.» Gut möglich also, dass auch Guardiola früher oder später dem Ruf des Rasens wieder folgt. Vielen Fussball-Fans dürfte dies nur recht sein.