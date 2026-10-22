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Sorgen um Schweizer Keeper
Hier verletzt sich Bürki am Kopf

Roman Bürki muss nach einem Zusammenstoss Cup-Final von St. Louis City mit der Bahre abtransportiert werden.
Publiziert: vor 9 Minuten
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