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Embolo trifft bei Debüt für Atlanta United
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Gegen Messis Inter Miami:Embolo trifft bei Debüt für Atlanta United

Er kam, sah und traf
Embolo jubelt beim USA-Debüt gegen Messi-Klub

Breel Embolo trifft in seinem ersten MLS-Spiel und sichert Atlanta United einen Punkt gegen Lionel Messis Inter Miami. Den Fans macht der Schweizer bereits Hoffnung, dass die bisher schwache Saison doch noch gerettet werden kann.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Breel Embolo erlebt ein gelungenes MLS-Debüt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Breel Embolo trifft per Penalty beim 2:2 gegen Inter Miami
  • Der Basler holt in der 85. Minute den Strafstoss selbst heraus
  • Atlanta United bleibt mit fünf Punkten Rückstand auf Platz 9 im Rennen
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Erstes Spiel, erster Treffer. Breel Embolo (29) braucht in der Major League Soccer keine lange Angewöhnungszeit. Im Auswärtsspiel gegen Lionel Messis Inter Miami verwandelt der Nati-Stürmer in der 86. Minute einen Penalty, den er zuvor selbst herausgeholt hat. 

Lange sieht es danach aus, als würde sich der Tabellenzweite der Eastern Conference gegen den Zweitletzten (14. von 15) erwartungsgemäss durchsetzen. Der brasilianische WM-Fahrer Casemiro, Neuzugang von Manchester United, köpfelt nach einer guten halben Stunde nach einer Messi-Ecke zur Führung ein (32.).

Auf diesen Rückschlag reagieren die Gäste aus dem Bundesstaat Georgia umgehend – und wieder steht Casemiro im Mittelpunkt. Der als Innenverteidiger agierende defensive Mittelfeldspieler spediert eine Hereingabe von rechts unfreiwillig aufs eigene Tor und zwingt Goalie Dayne St. Clair zu einer überraschenden Parade. Weil dieser aber nach vorne abprallen lässt, kann der paraguayische Nationalspieler Miguel Almiron, der an der WM übrigens wegen der Mund-Abdeck-Regel vom Platz geflogen ist, abstauben (35.). 

Für die erneute Führung der Florida-Kicker ist Ex-Liverpool-Star Luis Suarez besorgt. Der Uruguayer trifft in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. 

Embolo behält die Nerven

Doch das wars dann auch an Angriffsbemühungen von Miami. Atlanta übernimmt das Spieldiktat und drückt vehement auf den Ausgleich. Das gelingt lange nicht, weil unter anderem der Zwillingsbruder von Ex-Sion-Star Anton Mirantschuk, Alexei Mirantschuk, zwei gute Chancen auslässt (die zweite auf starke Vorarbeit von Embolo) und Torschütze Almiron vom Penaltypunkt am Torwart scheitert. 

Dann kommt die 85. Minute: Embolo wird an der Strafraumgrenze angespielt und nimmt den Ball perfekt in Richtung Tor mit. Verteidiger Frico Caicedo, der die Szene mit einem haarsträubenden Fehlpass erst eröffnet hat, kommt zu spät und holt den Basler von den Beinen – Strafstoss. Embolo tritt selbst an und macht es besser als sein Teamkollege zuvor. 

«Embolo könnte den Klub retten»

Weil Messi in letzter Sekunde eine Doppel-Chance auslässt, bleibts beim 2:2. Dank des Punktes liegt Atlanta elf Spiele vor Ende der Regular Season noch fünf Zähler hinter Platz neun, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. 

Dass die Hoffnung darauf bei einigen auch mit Embolo verbunden ist, verrät ein Blick auf die sozialen Medien. Unter Atlanta Uniteds Post zum Spiel erhält dieser Kommentar am meisten Zuspruch: «Breel Embolo könnte den Klub tatsächlich retten.» 

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MLS Eastern Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nashville SC
Nashville SC
23
30
53
2
Inter Miami CF
Inter Miami CF
23
15
43
3
Chicago Fire
Chicago Fire
22
11
38
4
New England Revolution
New England Revolution
23
8
37
5
Charlotte FC
Charlotte FC
23
8
36
6
FC Cincinnati
FC Cincinnati
22
-2
31
7
New York City FC
New York City FC
23
5
29
8
Orlando City SC
Orlando City SC
23
-16
28
9
Philadelphia Union
Philadelphia Union
23
-3
27
10
New York Red Bulls
New York Red Bulls
23
-14
27
11
FC Toronto
FC Toronto
23
-6
26
12
DC United
DC United
22
-8
25
13
Columbus Crew
Columbus Crew
23
-5
23
14
Atlanta United FC
Atlanta United FC
23
-13
22
15
CF Montreal
CF Montreal
23
-18
21
Playoffs
Qualifikationsspiele
MLS Western Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Vancouver Whitecaps FC
Vancouver Whitecaps FC
22
28
43
2
Houston Dynamo
Houston Dynamo
23
4
40
3
Los Angeles FC
Los Angeles FC
24
14
37
4
FC Dallas
FC Dallas
23
5
37
5
Saint Louis City SC
Saint Louis City SC
23
5
37
6
San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes
23
6
35
7
Colorado Rapids
Colorado Rapids
23
0
31
8
Portland Timbers
Portland Timbers
23
1
31
9
San Diego FC
San Diego FC
23
6
30
10
Real Salt Lake
Real Salt Lake
22
1
29
11
FC Minnesota United
FC Minnesota United
23
-3
29
12
Los Angeles Galaxy
Los Angeles Galaxy
24
-6
29
13
Seattle Sounders
Seattle Sounders
22
-5
27
14
Austin FC
Austin FC
23
-13
25
15
Sporting Kansas City
Sporting Kansas City
23
-35
15
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