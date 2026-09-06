Breel Embolo trifft in seinem ersten MLS-Spiel und sichert Atlanta United einen Punkt gegen Lionel Messis Inter Miami. Den Fans macht der Schweizer bereits Hoffnung, dass die bisher schwache Saison doch noch gerettet werden kann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Breel Embolo trifft per Penalty beim 2:2 gegen Inter Miami

Der Basler holt in der 85. Minute den Strafstoss selbst heraus

Atlanta United bleibt mit fünf Punkten Rückstand auf Platz 9 im Rennen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Erstes Spiel, erster Treffer. Breel Embolo (29) braucht in der Major League Soccer keine lange Angewöhnungszeit. Im Auswärtsspiel gegen Lionel Messis Inter Miami verwandelt der Nati-Stürmer in der 86. Minute einen Penalty, den er zuvor selbst herausgeholt hat.

Lange sieht es danach aus, als würde sich der Tabellenzweite der Eastern Conference gegen den Zweitletzten (14. von 15) erwartungsgemäss durchsetzen. Der brasilianische WM-Fahrer Casemiro, Neuzugang von Manchester United, köpfelt nach einer guten halben Stunde nach einer Messi-Ecke zur Führung ein (32.).

Auf diesen Rückschlag reagieren die Gäste aus dem Bundesstaat Georgia umgehend – und wieder steht Casemiro im Mittelpunkt. Der als Innenverteidiger agierende defensive Mittelfeldspieler spediert eine Hereingabe von rechts unfreiwillig aufs eigene Tor und zwingt Goalie Dayne St. Clair zu einer überraschenden Parade. Weil dieser aber nach vorne abprallen lässt, kann der paraguayische Nationalspieler Miguel Almiron, der an der WM übrigens wegen der Mund-Abdeck-Regel vom Platz geflogen ist, abstauben (35.).

Für die erneute Führung der Florida-Kicker ist Ex-Liverpool-Star Luis Suarez besorgt. Der Uruguayer trifft in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Embolo behält die Nerven

Doch das wars dann auch an Angriffsbemühungen von Miami. Atlanta übernimmt das Spieldiktat und drückt vehement auf den Ausgleich. Das gelingt lange nicht, weil unter anderem der Zwillingsbruder von Ex-Sion-Star Anton Mirantschuk, Alexei Mirantschuk, zwei gute Chancen auslässt (die zweite auf starke Vorarbeit von Embolo) und Torschütze Almiron vom Penaltypunkt am Torwart scheitert.

Dann kommt die 85. Minute: Embolo wird an der Strafraumgrenze angespielt und nimmt den Ball perfekt in Richtung Tor mit. Verteidiger Frico Caicedo, der die Szene mit einem haarsträubenden Fehlpass erst eröffnet hat, kommt zu spät und holt den Basler von den Beinen – Strafstoss. Embolo tritt selbst an und macht es besser als sein Teamkollege zuvor.

«Embolo könnte den Klub retten»

Weil Messi in letzter Sekunde eine Doppel-Chance auslässt, bleibts beim 2:2. Dank des Punktes liegt Atlanta elf Spiele vor Ende der Regular Season noch fünf Zähler hinter Platz neun, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

Dass die Hoffnung darauf bei einigen auch mit Embolo verbunden ist, verrät ein Blick auf die sozialen Medien. Unter Atlanta Uniteds Post zum Spiel erhält dieser Kommentar am meisten Zuspruch: «Breel Embolo könnte den Klub tatsächlich retten.»

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