Darum gehts
- Breel Embolo trifft per Penalty beim 2:2 gegen Inter Miami
- Der Basler holt in der 85. Minute den Strafstoss selbst heraus
- Atlanta United bleibt mit fünf Punkten Rückstand auf Platz 9 im Rennen
Erstes Spiel, erster Treffer. Breel Embolo (29) braucht in der Major League Soccer keine lange Angewöhnungszeit. Im Auswärtsspiel gegen Lionel Messis Inter Miami verwandelt der Nati-Stürmer in der 86. Minute einen Penalty, den er zuvor selbst herausgeholt hat.
Lange sieht es danach aus, als würde sich der Tabellenzweite der Eastern Conference gegen den Zweitletzten (14. von 15) erwartungsgemäss durchsetzen. Der brasilianische WM-Fahrer Casemiro, Neuzugang von Manchester United, köpfelt nach einer guten halben Stunde nach einer Messi-Ecke zur Führung ein (32.).
Auf diesen Rückschlag reagieren die Gäste aus dem Bundesstaat Georgia umgehend – und wieder steht Casemiro im Mittelpunkt. Der als Innenverteidiger agierende defensive Mittelfeldspieler spediert eine Hereingabe von rechts unfreiwillig aufs eigene Tor und zwingt Goalie Dayne St. Clair zu einer überraschenden Parade. Weil dieser aber nach vorne abprallen lässt, kann der paraguayische Nationalspieler Miguel Almiron, der an der WM übrigens wegen der Mund-Abdeck-Regel vom Platz geflogen ist, abstauben (35.).
Für die erneute Führung der Florida-Kicker ist Ex-Liverpool-Star Luis Suarez besorgt. Der Uruguayer trifft in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Embolo behält die Nerven
Doch das wars dann auch an Angriffsbemühungen von Miami. Atlanta übernimmt das Spieldiktat und drückt vehement auf den Ausgleich. Das gelingt lange nicht, weil unter anderem der Zwillingsbruder von Ex-Sion-Star Anton Mirantschuk, Alexei Mirantschuk, zwei gute Chancen auslässt (die zweite auf starke Vorarbeit von Embolo) und Torschütze Almiron vom Penaltypunkt am Torwart scheitert.
Dann kommt die 85. Minute: Embolo wird an der Strafraumgrenze angespielt und nimmt den Ball perfekt in Richtung Tor mit. Verteidiger Frico Caicedo, der die Szene mit einem haarsträubenden Fehlpass erst eröffnet hat, kommt zu spät und holt den Basler von den Beinen – Strafstoss. Embolo tritt selbst an und macht es besser als sein Teamkollege zuvor.
«Embolo könnte den Klub retten»
Weil Messi in letzter Sekunde eine Doppel-Chance auslässt, bleibts beim 2:2. Dank des Punktes liegt Atlanta elf Spiele vor Ende der Regular Season noch fünf Zähler hinter Platz neun, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.
Dass die Hoffnung darauf bei einigen auch mit Embolo verbunden ist, verrät ein Blick auf die sozialen Medien. Unter Atlanta Uniteds Post zum Spiel erhält dieser Kommentar am meisten Zuspruch: «Breel Embolo könnte den Klub tatsächlich retten.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nashville SC
23
30
53
2
Inter Miami CF
23
15
43
3
Chicago Fire
22
11
38
4
New England Revolution
23
8
37
5
Charlotte FC
23
8
36
6
FC Cincinnati
22
-2
31
7
New York City FC
23
5
29
8
Orlando City SC
23
-16
28
9
Philadelphia Union
23
-3
27
10
New York Red Bulls
23
-14
27
11
FC Toronto
23
-6
26
12
DC United
22
-8
25
13
Columbus Crew
23
-5
23
14
Atlanta United FC
23
-13
22
15
CF Montreal
23
-18
21
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Vancouver Whitecaps FC
22
28
43
2
Houston Dynamo
23
4
40
3
Los Angeles FC
24
14
37
4
FC Dallas
23
5
37
5
Saint Louis City SC
23
5
37
6
San Jose Earthquakes
23
6
35
7
Colorado Rapids
23
0
31
8
Portland Timbers
23
1
31
9
San Diego FC
23
6
30
10
Real Salt Lake
22
1
29
11
FC Minnesota United
23
-3
29
12
Los Angeles Galaxy
24
-6
29
13
Seattle Sounders
22
-5
27
14
Austin FC
23
-13
25
15
Sporting Kansas City
23
-35
15