Messi knackt besondere Marke und feiert 49. Karriere-Titel

Lionel Messi erweitert seine Trophäensammlung. Und erzielt dabei auch noch ein Jubiläumstor. Nicht nur der Argentinier hat in Nordamerika Grund zur Freude. Roman Bürki winkt der erste MLS-Titel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Inter Miami gewinnt den Campeones Cup

Lionel Messi erzielt 100. Tor für Inter Miami

Roman Bürki zieht mit St. Louis in Final des US Open Cup ein

Vor zwei Monaten steht Lionel Messi (39) nach dem verlorenen WM-Final mit Tränen in den Augen auf dem Rasen. Nun hat der Argentinier wieder Grund zum Jubeln. Mit Inter Miami gewinnt er den Campeones Cup. In diesem trifft der Meister der Major League Soccer auf den Champion der mexikanischen Liga MX.

Messi feiert mit dem 2:0-Sieg gegen Cruz Azul nicht nur den 49. Titel seiner Karriere – kein anderer Fussballer hat so viele Trophäen in die Höhe gestemmt – sondern knackt im Final auch eine eindrückliche Marke. In der 24. Minute versenkt er den Ball per Kopf in den Maschen und erzielt sein 100. Tor im Dress von Inter Miami. Besonders beeindruckend: Dafür braucht der argentinische Superstar nur 115 Pflichtspiele. Und nicht nur das.

Denn schon einen anderen besonderen Treffer hat Messi gegen Cruz Azul erzielt. Im Juli 2023 feierte er gegen die Mexikaner seine Torpremiere für Inter Miami. Nun schliesst sich der Kreis. Und Messi bejubelt den vierten Titel mit dem MLS-Klub. 2023 gewann er den Leagues Cup. 2024 das Supporters' Shield und letztes Jahr den MLS Cup.

Titelchance für Bürki

Kein Wunder ist Team-Mitbesitzer David Beckham (51) nach dem jüngsten Triumph voll des Lobes für Messi, der neben seinem Tor auch das 2:0 vorbereitet. Schaue man sich seine Leistungen an, auch diejenigen an der Weltmeisterschaft, «ist es kein Glück, dass er wieder für den Ballon d'Or in Betracht gezogen wird.» Diese Auszeichnung hat Messi bereits achtmal gewonnen. Für Beckham ist klar: «Meiner Meinung nach sollte er gewinnen.» Ob Messi ausgezeichnet wird, zeigt sich bei der Preisverleihung am 26. Oktober.

Während der Argentinier mit seinem MLS-Klub den vierten Titelgewinn feiert, winkt einem anderen Spieler die Premiere. Ex-Nati-Goalie Roman Bürki (35) gewinnt mit St. Louis gegen die Colorado Rapids 3:0 und steht im Final des US Open Cup. Dort wartet am 21. Oktober Columbus Crew.