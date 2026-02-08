Darum gehts
- Breel Embolo (28) wurde am Samstagabend Opfer eines Autodiebstahlversuchs
- Einbrecher versuchten, ein Luxusfahrzeug im Wert mehrerer Hunderttausend Franken zu stehlen
- In 21 Spielen für Rennes erzielte Embolo bislang sieben Tore
Am Samstagnachmittag kassierte der Schweizer Nati-Spieler Breel Embolo (28) mit seinem Team Stade Rennes beim 1:3 gegen Lens die vierte Pflichtspiel-Pleite in Serie. Am Abend wird er Opfer eines versuchten Diebstahls.
Wie «Le Parisien» in Bezug auf lokale Polizeiberichte vermeldet, haben Einbrecher an seinem Wohnsitz versucht, ein Luxusfahrzeug im Wert von mehreren Hunderttausend Franken zu entwenden. Es soll aber beim Versuch geblieben sein.
Der Schweizer Nati-Star habe laut eigener Aussage versucht, die Täter zu verfolgen. Wie er der Polizei berichtete, gab es bereits vier Tage zuvor einen ähnlichen Vorfall. Die mutmasslichen Diebe sind weiterhin flüchtig.
Mehrere Vorfälle in Frankreich
In den letzten Monaten waren Fussballprofis in Frankreich immer wieder Opfer von Einbrüchen. Laut der französischen Zeitung wurden im September 2025 zwei Verdächtige im Alter von 28 Jahren, die mit vier Einbrüchen bei Profisportlern in Verbindung gebracht werden, festgenommen und in Gewahrsam genommen. Ob ein Zusammenhang zu Embolos Fall besteht, wird nicht berichtet.
Embolo bestreitet beim Klub aus der Bretagne seine erste Saison. Nach einer Phase mit Jokereinsätzen stand er zuletzt immer in der Startelf – bei 21 Pflichtspielen erzielte er bislang sieben Tore. Wie sein Klub durchläuft er aktuell aber eine Baisse: Sein letztes Tor geht auf den 18. Januar zurück. Seither verlor Rennes drei Ligue-1-Spiele und schied im französischen Cup aus.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
21
20
49
2
Paris Saint-Germain
20
27
48
3
Olympique Lyon
21
14
42
4
Olympique Marseille
20
24
39
5
OSC Lille
21
4
33
6
RC Strasbourg Alsace
1:1
21
8
31
7
Toulouse FC
0:0
21
8
31
8
FC Stade Rennes
21
-3
31
9
AS Monaco
21
-1
28
10
FC Lorient
21
-6
28
11
Angers SCO
0:0
21
-4
27
12
Stade Brestois 29
21
-5
26
13
OGC Nizza
21
-11
23
14
Paris FC
0:0
21
-8
22
15
Le Havre AC
1:1
21
-9
21
16
AJ Auxerre
0:0
21
-15
14
17
FC Nantes
21
-18
14
18
FC Metz
21
-25
13