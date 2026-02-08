Böse Überraschung für Breel Embolo: Als der Schweizer Nati-Spieler nach einem Ligue-1-Spiel nach Hause kommt, überfallen Einbrecher sein Zuhause. Offenbar wurden Fussballprofis in Frankfreich zuletzt häufiger Opfer von Diebstählen.

Darum gehts Breel Embolo (28) wurde am Samstagabend Opfer eines Autodiebstahlversuchs

Einbrecher versuchten, ein Luxusfahrzeug im Wert mehrerer Hunderttausend Franken zu stehlen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Am Samstagnachmittag kassierte der Schweizer Nati-Spieler Breel Embolo (28) mit seinem Team Stade Rennes beim 1:3 gegen Lens die vierte Pflichtspiel-Pleite in Serie. Am Abend wird er Opfer eines versuchten Diebstahls.

Wie «Le Parisien» in Bezug auf lokale Polizeiberichte vermeldet, haben Einbrecher an seinem Wohnsitz versucht, ein Luxusfahrzeug im Wert von mehreren Hunderttausend Franken zu entwenden. Es soll aber beim Versuch geblieben sein.

Der Schweizer Nati-Star habe laut eigener Aussage versucht, die Täter zu verfolgen. Wie er der Polizei berichtete, gab es bereits vier Tage zuvor einen ähnlichen Vorfall. Die mutmasslichen Diebe sind weiterhin flüchtig.

Mehrere Vorfälle in Frankreich

In den letzten Monaten waren Fussballprofis in Frankreich immer wieder Opfer von Einbrüchen. Laut der französischen Zeitung wurden im September 2025 zwei Verdächtige im Alter von 28 Jahren, die mit vier Einbrüchen bei Profisportlern in Verbindung gebracht werden, festgenommen und in Gewahrsam genommen. Ob ein Zusammenhang zu Embolos Fall besteht, wird nicht berichtet.

Embolo bestreitet beim Klub aus der Bretagne seine erste Saison. Nach einer Phase mit Jokereinsätzen stand er zuletzt immer in der Startelf – bei 21 Pflichtspielen erzielte er bislang sieben Tore. Wie sein Klub durchläuft er aktuell aber eine Baisse: Sein letztes Tor geht auf den 18. Januar zurück. Seither verlor Rennes drei Ligue-1-Spiele und schied im französischen Cup aus.

