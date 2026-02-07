GC verpflichtet Innenverteidiger Sven Köhler von Eintracht Braunschweig. Der 29-Jährige war in der Jugend unter anderem für Borussia Dortmund aktiv.

Er war in der BVB-Jugend

Julian Sigrist Redaktor Sport

Nach dem Transfer von Mouhamed El Bachir Ngom (26) verpflichtet GC den zweiten Innenverteidiger innert wenigen Tagen. Wie Transferexperte Florian Plettenberg von Sky berichtet, verstärken sich die Hoppers mit Sven Köhler vom deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Der Medizincheck findet demnach am Sonntag statt.

Köhler, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, absolvierte in der laufenden Saison 16 Spiele von Beginn an für Braunschweig. Der 29-Jährige war unter anderem in der Jugend des BVB ausgebildet worden und hatte im Profibereich für den VfL Osnabrück, SC Verl und den dänischen Verein Odense BK gespielt, bevor er im Sommer 2024 zu Braunschweig wechselte. Mit GC kommt nun ein zweiter Verein im Ausland dazu.

