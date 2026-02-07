DE
FR
Abonnieren

Er war in der BVB-Jugend
Hoppers verpflichten Innenverteidiger aus Deutschland

GC verpflichtet Innenverteidiger Sven Köhler von Eintracht Braunschweig. Der 29-Jährige war in der Jugend unter anderem für Borussia Dortmund aktiv.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Kommentieren
Innenverteidiger Sven Köhler schliesst sich den Hoppers an.
Foto: IMAGO/regios24
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Nach dem Transfer von Mouhamed El Bachir Ngom (26) verpflichtet GC den zweiten Innenverteidiger innert wenigen Tagen. Wie Transferexperte Florian Plettenberg von Sky berichtet, verstärken sich die Hoppers mit Sven Köhler vom deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Der Medizincheck findet demnach am Sonntag statt.

Köhler, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, absolvierte in der laufenden Saison 16 Spiele von Beginn an für Braunschweig. Der 29-Jährige war unter anderem in der Jugend des BVB ausgebildet worden und hatte im Profibereich für den VfL Osnabrück, SC Verl und den dänischen Verein Odense BK gespielt, bevor er im Sommer 2024 zu Braunschweig wechselte. Mit GC kommt nun ein zweiter Verein im Ausland dazu.

Noch näher dran an GC

Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu GC
Nichts verpassen
Alle Storys zu GC
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Super League
        Super League
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich