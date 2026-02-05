GC holt nächsten Innenverteidiger

Die Grasshoppers holen schon wieder einen Innenverteidiger. Aus Lettland kommt der Senegalese Mouhamed El Bachir Ngom und unerschreibt bis 2029.

Björn Lindroos Redaktor Sport

GC verstärkt sich nochmals in der Abwehr. Wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilt, kommt Mouhamed El Bachir Ngom (26) vom lettischen Erstligisten FC Riga zu den Hoppers.

Ngom unterschreibt in Zürich einen Vertrag bis 2029, über die Ablösesumme gibt GC keine Infos.

Vor seiner Zeit in Lettland spielte Ngom für den senegalesischen Klub Diambars de Saly. 2022 wechselte er dann zu Riga und absolvierte dort unter anderem 15 Spiele in der Quali zur Conference League.

Schon drei Verteidiger verpflichtet

«Mouhamed bringt Erfahrung aus einem wettbewerbsintensiven Umfeld mit und hat über mehrere Jahre konstant auf nationaler und internationaler Ebene gespielt. Er wird dazu beitragen, unsere Defensive weiter zu stabilisieren», wird Sportchef Alain Sutter zitiert.

Damit holt GC schon den dritten Innenverteidiger in diesem Winter. Luka Mikulic (20) und Ismajl Beka (26) wurden bereits für die Abwehr verpflichtet.

