Muss unters Messer: PSG-Coach Luis Enrique.
Foto: AFP
Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Für Luis Enrique hat am Freitag ein Veloausflug schmerzhaft geendet. Bei einem Sturz zog sich der 55-jährige Coach von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain einen Schlüsselbeinbruch zu.
Nach dem Unfall sei der Spanier von Rettungskräften versorgt worden, teilte PSG auf X mit. Der Schlüsselbeinbruch führt dazu, dass sich Luis Enrique einer Operation unterziehen muss.
Mehr Fussball
Gemäss «Le Parisien» ereignete sich der Sturz in Luis Enriques Heimat Spanien.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
5
9
2
3
5
9
3
3
7
7
4
3
2
6
5
3
2
6
6
3
1
6
7
3
0
6
8
3
0
4
9
3
-3
4
10
3
1
3
11
3
-1
3
12
3
-1
3
13
3
-1
3
14
3
-2
3
15
3
-3
3
15
3
-3
3
17
3
-4
1
18
3
-5
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg