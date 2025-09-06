Während der Nationalmannschaftspause frönte Luis Enrique seiner Leidenschaft, dem Radfahren – mit schmerzhaftem Ausgang.

Muss unters Messer: PSG-Coach Luis Enrique. Foto: AFP

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Für Luis Enrique hat am Freitag ein Veloausflug schmerzhaft geendet. Bei einem Sturz zog sich der 55-jährige Coach von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain einen Schlüsselbeinbruch zu.

Nach dem Unfall sei der Spanier von Rettungskräften versorgt worden, teilte PSG auf X mit. Der Schlüsselbeinbruch führt dazu, dass sich Luis Enrique einer Operation unterziehen muss.

Gemäss «Le Parisien» ereignete sich der Sturz in Luis Enriques Heimat Spanien.