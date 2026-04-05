Zakarias Monaco holt Big Points im Kampf um Königsklasse

Carlo Steiner Redaktor Sport

Monaco setzt am Ostersonntag ein Ausrufezeichen. Die Mannschaft aus dem Fürstentum schlägt Olympique Marseille zu Hause mit 2:1 und schliesst im Kampf um die Champions League zum Mittelmeer-Rivalen auf. Captain Denis Zakaria spielt wie zuletzt meistens im Abwehrzentrum der Monaco-Dreierkette durch.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit eröffnet der Russe Alexander Golowin nach einer knappen Stunde das Skore. Eine Viertelstunde vor Schluss erhöht der US-Amerikaner Folarin Balogun auf 2:0. Der Anschlusstreffer durch Amine Gouiri in der 85. Minute kommt zu spät.

An den letzten sechs Spieltagen bahnt sich ein Herzschlagfinale um die vier Plätze in der Königsklasse an. Lille, Marseille, Monaco, Lyon und Rennes liegen alle innerhalb von drei Punkten auf den Rängen drei bis sieben.