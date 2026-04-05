Zakarias Monaco holt Big Points im Kampf um Königsklasse

Monaco setzt am Ostersonntag ein Ausrufezeichen. Die Mannschaft aus dem Fürstentum schlägt Olympique Marseille zu Hause mit 2:1 und schliesst im Kampf um die Champions League zum Mittelmeer-Rivalen auf. Captain Denis Zakaria spielt wie zuletzt meistens im Abwehrzentrum der Monaco-Dreierkette durch.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit eröffnet der Russe Alexander Golowin nach einer knappen Stunde das Skore. Eine Viertelstunde vor Schluss erhöht der US-Amerikaner Folarin Balogun auf 2:0. Der Anschlusstreffer durch Amine Gouiri in der 85. Minute kommt zu spät.
An den letzten sechs Spieltagen bahnt sich ein Herzschlagfinale um die vier Plätze in der Königsklasse an. Lille, Marseille, Monaco, Lyon und Rennes liegen alle innerhalb von drei Punkten auf den Rängen drei bis sieben.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
28
27
59
3
OSC Lille
28
11
50
4
Olympique Marseille
28
18
49
5
AS Monaco
28
10
49
6
Olympique Lyon
28
12
48
7
FC Stade Rennes
28
7
47
8
RC Strasbourg Alsace
28
12
43
9
FC Lorient
28
-4
38
10
Toulouse FC
28
4
37
11
Stade Brestois 29
28
-6
36
12
Angers SCO
28
-13
33
13
Paris FC
28
-11
32
14
Le Havre AC
28
-13
28
15
OGC Nizza
28
-22
27
16
AJ Auxerre
28
-14
23
17
FC Nantes
27
-21
18
18
FC Metz
28
-35
15