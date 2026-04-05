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AS Monaco
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2:1
Olympique Marseille
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Zum Fussball-Kalender
AS Monaco
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Beendet
2:1
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Golovin 59'
Balogun 74'
Gouiri 85'
05.04.2026, 22:30 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende (2:1)

05.04.2026, 22:30 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

05.04.2026, 22:29 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

89. Minute

Auswechslung T. Weah (Marseille)

05.04.2026, 22:29 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

89. Minute

Einwechslung Emerson (Marseille)

05.04.2026, 22:29 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

89. Minute

Einwechslung H. Abdelli (Marseille)

05.04.2026, 22:29 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

89. Minute

Auswechslung P. Højbjerg (Marseille)

05.04.2026, 22:27 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

87. Minute

Gelbe Karte L. Balerdi (Marseille)

05.04.2026, 22:26 Uhr
Tor
Tor

85. Minute

Tor, Rechtsschuss, 2:1 durch A. Gouiri (Marseille)

05.04.2026, 22:24 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Auswechslung F. Balogun (AS Monaco)

05.04.2026, 22:24 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Einwechslung M. Biereth (AS Monaco)

Herzschlagfinale bahnt sich an
Zakarias Monaco holt Big Points im Kampf um Königsklasse

Denis Zakarias Monaco landet gegen Marseille einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze.
Publiziert: 05.04.2026 um 23:08 Uhr
|
Aktualisiert: 05.04.2026 um 23:09 Uhr
1/4
Denis Zakaria holt mit Monaco gegen Marseille wichtige Punkte im Kampf um die Champions League.
Foto: AFP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Monaco setzt am Ostersonntag ein Ausrufezeichen. Die Mannschaft aus dem Fürstentum schlägt Olympique Marseille zu Hause mit 2:1 und schliesst im Kampf um die Champions League zum Mittelmeer-Rivalen auf. Captain Denis Zakaria spielt wie zuletzt meistens im Abwehrzentrum der Monaco-Dreierkette durch. 

Nach einer torlosen ersten Halbzeit eröffnet der Russe Alexander Golowin nach einer knappen Stunde das Skore. Eine Viertelstunde vor Schluss erhöht der US-Amerikaner Folarin Balogun auf 2:0. Der Anschlusstreffer durch Amine Gouiri in der 85. Minute kommt zu spät. 

An den letzten sechs Spieltagen bahnt sich ein Herzschlagfinale um die vier Plätze in der Königsklasse an. Lille, Marseille, Monaco, Lyon und Rennes liegen alle innerhalb von drei Punkten auf den Rängen drei bis sieben. 

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
RC Lens
28
27
59
3
OSC Lille
OSC Lille
28
11
50
4
Olympique Marseille
Olympique Marseille
28
18
49
5
AS Monaco
AS Monaco
28
10
49
6
Olympique Lyon
Olympique Lyon
28
12
48
7
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
28
7
47
8
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
28
12
43
9
FC Lorient
FC Lorient
28
-4
38
10
Toulouse FC
Toulouse FC
28
4
37
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
28
-6
36
12
Angers SCO
Angers SCO
28
-13
33
13
Paris FC
Paris FC
28
-11
32
14
Le Havre AC
Le Havre AC
28
-13
28
15
OGC Nizza
OGC Nizza
28
-22
27
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
28
-14
23
17
FC Nantes
FC Nantes
27
-21
18
18
FC Metz
FC Metz
28
-35
15
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
RC Lens
28
27
59
3
OSC Lille
OSC Lille
28
11
50
4
Olympique Marseille
Olympique Marseille
28
18
49
5
AS Monaco
AS Monaco
28
10
49
6
Olympique Lyon
Olympique Lyon
28
12
48
7
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
28
7
47
8
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
28
12
43
9
FC Lorient
FC Lorient
28
-4
38
10
Toulouse FC
Toulouse FC
28
4
37
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
28
-6
36
12
Angers SCO
Angers SCO
28
-13
33
13
Paris FC
Paris FC
28
-11
32
14
Le Havre AC
Le Havre AC
28
-13
28
15
OGC Nizza
OGC Nizza
28
-22
27
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
28
-14
23
17
FC Nantes
FC Nantes
27
-21
18
18
FC Metz
FC Metz
28
-35
15
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Clement
Turpin
Frankreich
Anstoss
Sonntag
05. April 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Fontvieille, Monaco
Stade Louis II
Kapazität
18'523
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