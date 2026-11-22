Bereits die Bilder liessen nichts Gutes erahnen: Im Ligue-1-Spiel gegen Nizza (3:2) am Samstag knickt PSG-Flügelstürmer Désiré Doué (21) kurz vor der Pause weg und bleibt mit Schmerzen liegen. Das Spielfeld verlässt er anschliessend auf einer Trage – und mit Tränen in den Augen.
Einen Tag später folgt nun die niederschmetternde Diagnose: Doué hat sich einen Kreuzbandriss am rechten Knie zugezogen, wie sein Verein mitteilt. In den nächsten Tagen soll er operiert werden, ehe ein langer Reha-Prozess ansteht: Doué wird PSG mehrere Monate lang fehlen.
Für die Pariser ist es bereits der zweite schwerwiegende Ausfall innert weniger Wochen. Ende Oktober hat sich Khvicha Kvaratskhelia (25), der mit Doué eine kongeniale Flügelzange bildet, ebenfalls das Kreuzband gerissen und kann damit monatelang nicht mittun.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
11
13
26
2
Paris FC
4:0
11
11
23
3
OSC Lille
11
6
21
4
Olympique Lyon
11
7
20
5
Olympique Marseille
10
8
18
6
Stade Brestois 29
11
7
18
7
OGC Nizza
11
2
17
8
AS Monaco
11
2
17
9
FC Stade Rennes
10
0
16
10
FC Lorient
10
1
15
11
RC Lens
11
2
14
12
Toulouse FC
11
1
14
13
Troyes AC
11
-8
11
14
AJ Auxerre
11
-11
11
15
RC Strasbourg Alsace
11
-5
10
16
Le Mans FC
10
-7
8
17
Angers SCO
0:4
11
-14
8
18
Le Havre AC
11
-15
2