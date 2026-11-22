Bittere Nachrichten für PSG: Flügelstürmer Désiré Doué muss eine lange Verletzungspause einlegen – wie bereits sein kongenialer Sturmpartner.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Bereits die Bilder liessen nichts Gutes erahnen: Im Ligue-1-Spiel gegen Nizza (3:2) am Samstag knickt PSG-Flügelstürmer Désiré Doué (21) kurz vor der Pause weg und bleibt mit Schmerzen liegen. Das Spielfeld verlässt er anschliessend auf einer Trage – und mit Tränen in den Augen.

Einen Tag später folgt nun die niederschmetternde Diagnose: Doué hat sich einen Kreuzbandriss am rechten Knie zugezogen, wie sein Verein mitteilt. In den nächsten Tagen soll er operiert werden, ehe ein langer Reha-Prozess ansteht: Doué wird PSG mehrere Monate lang fehlen.

Für die Pariser ist es bereits der zweite schwerwiegende Ausfall innert weniger Wochen. Ende Oktober hat sich Khvicha Kvaratskhelia (25), der mit Doué eine kongeniale Flügelzange bildet, ebenfalls das Kreuzband gerissen und kann damit monatelang nicht mittun.