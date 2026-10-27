PSG streckt Fühler offenbar nach Offensiv-Quintett aus

Wegen eines Kreuzbandrisses muss PSG monatelang auf Khvicha Kvaratskhelia verzichten. Brauchen die Franzosen nun offensive Verstärkung? Ein Quintett soll auf dem Radar der Pariser sein.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Stösst im Winter ein neuer Offensivspieler zu PSG? Ein Beitrag des in der Regel gut informierten vereinsnahen Kanals «PSGInside-Actus» lässt dies zumindest vermuten. Demnach befinden sich auf dem Radar des französischen Liga-Krösus gleich fünf Spieler, die als Ersatz für den langzeitverletzten Khvicha Kvaratskhelia (25) infrage kommen – der Georgier hat sich beim 4:2-Sieg von PSG gegen Barcelona in der Champions League einen Kreuzbandriss zugezogen.

Mit Nico Williams (24) ist auch ein spanischer Weltmeister Teil dieses Quintetts, der Bilbao-Flügel hat im WM-Final im Juli das entscheidende Tor von Ferran Torres (26), der seit diesem Sommer für PSG aufläuft, vorbereitet. Aus der Bundesliga sollen gleich zwei Youngsters auf der Liste stehen: Leverkusens Ibrahim Maza (20) und Kölns Saïd El Mala (20), der Anfang Oktober sein Debüt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft gegeben hat.

Alle drei sind wie Milans Alphadjo Cisse (20/Ita) allerdings noch für mindestens vier Jahre an ihren aktuellen Verein gebunden – ein Transfer könnte also teuer werden. Etwas anders präsentiert sich Ausgangslage beim deutschen Stürmer Paris Brunner (20), dessen Vertrag bei Monaco noch bis 2028 läuft. Allzu leicht dürften aber auch die Monegassen ihren treffsichersten Stürmer (bislang wettbewerbsübergreifend acht Saisontore) nicht zum Ligakonkurrenten ziehen lassen.