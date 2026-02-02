Darum gehts
- Bouna Sarr unterschreibt bis Saisonende beim FC Metz in Frankreich
- Nach 19 Monaten ohne Verein hilft er im Abstiegskampf
- 2020 für 7,3 Millionen Franken von Bayern verpflichtet, 33 Einsätze
Der ehemalige Bayern-Spieler Bouna Sarr (34) findet nach 19 Monaten ohne Verein einen neuen Arbeitgeber. Wie die «Sportbild» berichtet, unterschreibt der Senegalese einen Vertrag bis zum Ende der Saison bei seinem ersten Profiklub FC Metz. Der Aussenverteidiger hielt sich seit Herbst beim Ligue-1-Klub fit.
Sarr wurde 2020 für umgerechnet 7,3 Millionen Franken von den Bayern verpflichtet und sollte auf der Rechtsverteidiger-Position mehr Kadertiefe beisteuern. Er absolvierte jedoch während vier Jahren lediglich 33 Partien für den Rekordmeister. Obwohl Verletzungen den Senegalesen regelmässig zurückwarfen, konnte Sarr auch in fitten Phasen nicht überzeugen. Die vielen Rückschläge waren auch der Grund, weshalb er nach dem Auslaufen seines Vertrags bei den Bayern im Sommer 2024 an ein Karriereende dachte. Nun findet er bei Metz wieder Anschluss und soll dort im Abstiegskampf helfen. Denn der Verein steht derzeit in der französischen Liga auf dem letzten Platz.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
20
27
48
2
RC Lens
20
18
46
3
Olympique Marseille
20
24
39
4
Olympique Lyon
20
13
39
5
OSC Lille
20
4
32
6
FC Stade Rennes
20
-1
31
7
RC Strasbourg Alsace
20
8
30
8
Toulouse FC
20
8
30
9
FC Lorient
20
-4
28
10
AS Monaco
20
-1
27
11
Angers SCO
20
-4
26
12
Stade Brestois 29
20
-7
23
13
OGC Nizza
20
-11
22
14
Paris FC
20
-8
21
15
Le Havre AC
20
-9
20
16
FC Nantes
20
-17
14
17
AJ Auxerre
20
-15
13
18
FC Metz
20
-25
12