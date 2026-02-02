DE
19 Monate ohne Einsatz
Ex-Bayern-Flop unterschreibt in der Ligue 1

Der von Verletzungen geplagte Bouna Sarr denkt zunächst an sein Karriereende, ehe er beim Abstiegsgefährdeten FC Metz in der Ligue 1 unterschreibt.
Publiziert: 15:06 Uhr
|
Aktualisiert: 15:15 Uhr
Bouna Sarr (links) mit seinen ehemaligen Teamkollegen Leroy Sané (Mitte) und Kingsley Coman.
Foto: imago/Sven Simon

Darum gehts

  • Bouna Sarr unterschreibt bis Saisonende beim FC Metz in Frankreich
  • Nach 19 Monaten ohne Verein hilft er im Abstiegskampf
  • 2020 für 7,3 Millionen Franken von Bayern verpflichtet, 33 Einsätze
Petar Djordjevic
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Der ehemalige Bayern-Spieler Bouna Sarr (34) findet nach 19 Monaten ohne Verein einen neuen Arbeitgeber. Wie die «Sportbild» berichtet, unterschreibt der Senegalese einen Vertrag bis zum Ende der Saison bei seinem ersten Profiklub FC Metz. Der Aussenverteidiger hielt sich seit Herbst beim Ligue-1-Klub fit.

Sarr wurde 2020 für umgerechnet 7,3 Millionen Franken von den Bayern verpflichtet und sollte auf der Rechtsverteidiger-Position mehr Kadertiefe beisteuern. Er absolvierte jedoch während vier Jahren lediglich 33 Partien für den Rekordmeister. Obwohl Verletzungen den Senegalesen regelmässig zurückwarfen, konnte Sarr auch in fitten Phasen nicht überzeugen. Die vielen Rückschläge waren auch der Grund, weshalb er nach dem Auslaufen seines Vertrags bei den Bayern im Sommer 2024 an ein Karriereende dachte. Nun findet er bei Metz wieder Anschluss und soll dort im Abstiegskampf helfen. Denn der Verein steht derzeit in der französischen Liga auf dem letzten Platz.

