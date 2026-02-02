Die Frauen des FC Luzern können sich über einen Neuzugang freuen. Gentiana Fetaj verstärkt per sofort die Offensive der Innerschweizerinnen.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Das Frauen-Team des FC Luzern verstärkt sich für die Rückrunde in der Offensive. Gentiana Fetaj (23) stösst per sofort zu den Innerschweizerinnen, wie der FCL am Montag bekannt gibt. Fetaj ist deutsch-kosovarische Doppelbürgerin und A-Nationalspielerin des Kosovo. In ihrer Nachwuchslaufbahn absolvierte sie für Deutschland 23 Länderspiele auf den Stufen U15 bis U19 und wurde 2019 mit der U17 Europameisterin. Auf Klubebene sammelte sie Erfahrung in der deutschen Bundesliga bei Carl Zeiss Jena. Zuletzt war sie in den USA an der University of South Florida eingeschrieben und spielte für die South Florida Bulls.

«Gentiana soll uns helfen, mehr Variabilität und Kreativität in unser Offensivspiel zu bringen. Durch ihre Einsätze auf höchstem Niveau in der deutschen Bundesliga sowie durch ihre Zeit in den USA bringt sie wertvolle Erfahrung aus unterschiedlichen Spielkulturen mit nach Luzern», sagt Sportchef Sandro Waser.

