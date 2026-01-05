Nach einem hart umkämpften Achtelfinal steht Ägypten im Viertelfinal des Afrika-Cups. Gegen Benin fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung, in der Yasser Ibrahim und Mohamed Salah die Tore zum 3:1 erzielten.

Yasser Ibrahim trifft in der 97., Salah in der 124. Minute

Ägypten steht am Afrika-Cup in Marokko im Viertelfinal. Allerdings bekunden die Nordafrikaner beim 3:1 gegen Benin einige Mühe, setzen sich in Agadir erst in der Verlängerung durch.

Nach 90 Minuten lautete das Resultat 1:1. Die Tore der Ägypter in der Verlängerung erzielten Yasser Ibrahim (97. Minute) und Starspieler Mohamed Salah (124. Minute). Letzterer traf zum dritten Mal an diesem Turnier. Gegner im Viertelfinal ist der Sieger der Partie zwischen der Elfenbeinküste und Burkina Faso.