DE
FR
Abonnieren

Minisieg gegen Tansania
Gastgeber Marokko müht sich in den Viertelfinal

Marokko steht beim Afrika-Cup im Viertelfinal. Der Gastgeber schlägt im Achtelfinal Tansania knapp mit 1:0.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
Marokko steht dank eines 1:0-Erfolgs gegen Tansania im Viertelfinal des Afrika-Cups.
Foto: AFP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Gastgeber und Topfavorit Marokko hat den zweiten Titel beim Afrika-Cup nach 1976 weiter fest im Blick. Das Team um Captain Achraf Hakimi setzt sich in Rabat gegen Tansania verdient mit 1:0 durch und steht in den Viertelfinals.

Den entscheidenden Treffer für die überlegenen Marokkaner erzielt Brahim Diaz in der 64. Minute. Der Flügelspieler von Real Madrid erwischt mit seinem Schuss aus spitzem Winkel Hussein Masalanga im Tor Tansanias in der kurzen Ecke.

Im Viertelfinal trifft der WM-Halbfinalist von 2022 auf Südafrika oder Kamerun.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Real Madrid
        Real Madrid