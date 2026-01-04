Gastgeber Marokko müht sich in den Viertelfinal

Marokko steht beim Afrika-Cup im Viertelfinal. Der Gastgeber schlägt im Achtelfinal Tansania knapp mit 1:0.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gastgeber und Topfavorit Marokko hat den zweiten Titel beim Afrika-Cup nach 1976 weiter fest im Blick. Das Team um Captain Achraf Hakimi setzt sich in Rabat gegen Tansania verdient mit 1:0 durch und steht in den Viertelfinals.

Den entscheidenden Treffer für die überlegenen Marokkaner erzielt Brahim Diaz in der 64. Minute. Der Flügelspieler von Real Madrid erwischt mit seinem Schuss aus spitzem Winkel Hussein Masalanga im Tor Tansanias in der kurzen Ecke.

Im Viertelfinal trifft der WM-Halbfinalist von 2022 auf Südafrika oder Kamerun.